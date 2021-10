In Canada via libera a due nuove mining farm da 78 MW

Bitfarms ha iniziato la costruzione di due nuove mining farm in Canada nella città di Sherbrooke, in Québec, da completare in fasi durante i primi due trimestri del 2022 e ospitare un totale di 78 megawatt (MW) di capacità energetica. “Entrambe le aziende beneficeranno dei nostri contratti esistenti a costi contenuti che forniscono energia idroelettrica green ad un costo medio di soli 0,04 dollari per kilowattora”, ha affermato il CEO dell’azienda. La società prevede di ospitare 21.000 piattaforme e generare 2,1 EH/s di capacità di hashrate.

“Impegnati ad aumentare la nostra capacità e l’hashrate in modo economicamente vantaggioso, abbiamo lavorato a stretto contatto con la città di Sherbrooke per accelerare la nostra espansione”, ha dichiarato Emiliano Grodzki, CEO di Bitfarms. “Entrambe le aziende beneficeranno dei nostri contratti esistenti a costi contenuti che forniscono energia idroelettrica verde a un costo medio di soli $ 0,04 per kilowattora”.

L’azienda con sede a Toronto ha attualmente cinque impianti pienamente operativi e due in costruzione. Con questo nuovo progetto, Bitfarms sta ora lavorando per implementare quattro mining farm bitcoin nei prossimi anni. “Come tutte le altre nostre fattorie del Québec, saranno raffreddate passivamente dal clima canadese, riducendo il consumo totale di energia e i costi operativi”, ha aggiunto Grodzki.

Bitfarms è diventato un’azienda di mining globale di bitcoin e sta cercando di potenziare le sue operazioni. La società prevede di raggiungere 3 EH/s di capacità di hashrate entro la fine del primo trimestre del 2022 e 8 EH/s entro la fine di quell’anno. All’inizio di ottobre, Bitfarms ha firmato contratti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione in Argentina per costruire una nuova fattoria mineraria lì, che dovrebbe ospitare 55.000 nuove piattaforme minerarie e aggiungere fino a 210 MW di capacità di potenza entro il 2022.