In India i giovani guidano la crescita delle criptovalute

Il capo del gruppo nazionalista indù Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Bhagwat, ha chiesto norme severe sulle valute digitali, preoccupato del fatto che molti giovani del Paese stiano contribuendo alla crescita del settore. “Non ho idea di quale Paese regoli una valuta come bitcoin o se ci siano regole che li governano”, ha detto Bhagwat. “Ma il nostro governo deve assicurarsi di regolare il settore nell’interesse più ampio della società”. Bhagwat ha anche sostenuto la necessità di un monitoraggio più rigoroso delle piattaforme di streaming che, a suo avviso, trasmettono contenuti inappropriati per i bambini in età scolare.

Questa posizione di RSS arriva mentre la crescita dell’uso di criptovaluta in India supera gran parte del resto del mondo. Dopo il Medio Oriente e parti dell’Europa, il mercato indiano è cresciuto del 641% e quello del Pakistan del 711% in 12 mesi. Secondo la società di analisi dei dati Kantar, circa l’83% degli indiani urbani è a conoscenza delle valute digitali, mentre solo il 16% le possiede effettivamente.

I giovani provenienti da fuori delle grandi metropoli costituiscono gran parte di quel 16% e sono in gran parte responsabili della recente impennata del settore. Tra gli 11 milioni di utenti dello scambio crittografico CoinSwitch Kuber è riuscito ad acquisire nei 18 mesi dal suo inizio, l’età media è di 25 anni. In un ulteriore appello alla sua demografia giovanile, lo scambio ha anche firmato una popolare icona giovanile di Bollywood per una campagna pubblicitaria, con lo slogan “qualcosa cambierà”.

Nel frattempo, anche altre star di Bollywood hanno contribuito alla crescente popolarità delle criptovalute in India. Ad esempio, l’icona di Bollywood Amitabh Bachchan ha creato i suoi token non fungibili (NFT) ed è diventato ambasciatore del marchio per il primo scambiatore di criptovaluta dell’India, CoinDCX.