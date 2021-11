In Russia l’antidroga aiuterà a tracciare le transazioni crittografiche

Il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa (MVD) e la Banca di Russia hanno concordato di cooperare con il movimento pubblico Stopnarkotik per identificare i flussi finanziari che coinvolgono le criptovalute ottenute a seguito delle vendite di droga. La lettera firmata dal maggiore generale Andrei Yanishevsky, capo del Dipartimento per il controllo delle droghe presso il ministero dell’Interno, è stata pubblicata dopo un incontro di lavoro con i rappresentanti dell’organizzazione antidroga. La decisione arriva così in risposta alla richiesta di Stopnarkotik alle due istituzioni di svolgere un’indagine incentrata su Suex, un broker crittografico OTC con sede in Russia, e sui suoi collegamenti con altre società e banche.

A settembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva già inserito nella lista nera l’entità registrata in Repubblica Ceca Suex OTC s.r.o. che opera da uffici fisici a Mosca e San Pietroburgo. La piattaforma crittografica è sospettata di elaborare centinaia di milioni di dollari in transazioni in monete relative a truffe, attacchi ransomware, mercati darknet e il famigerato scambio russo BTC-e.

Photo credit - depositphotos.com

Dal lancio nel 2018, si ritiene che Suex abbia ricevuto oltre 481 milioni di dollari solo in BTC, di cui quasi 13 milioni provenivano da operatori ransomware come Ryuk, Conti e Maze, oltre 24 milioni sono stati inviati da truffe crittografiche come Finiko, 20 milioni provenivano da mixer e altri 20 milioni da mercati darknet come Hydra.

“Abbiamo ricevuto una risposta dal Ministero degli Affari Interni e dalla Banca Centrale. Abbiamo anche avuto un incontro personale con il Ministero degli Affari Interni in modo che avessero una comprensione di come riceviamo informazioni, incluso il riciclaggio di denaro”, ha detto il presidente del movimento, Sergei Polozov, che ha poi aggiunto che il ministero dell’Interno russo è pronto ad accettare i dati di Stopnarkotik e a collaborare con l’organizzazione.