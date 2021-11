In-Sane Academy, i corsi per influencer professionisti in sconto per il Black Friday!

In-Sane Academy, la prima accademia online dedicata che offre un corso completo per diventare Influencer professionisti, in occasione del Black Friday 2021, offre i suoi corsi con degli sconti irripetibili e ben tre video GRATIS formativi.

Oggi l’influencer è una delle figure più bramate dalle aziende, per questo motivo sempre più persone vogliono creare contenuti sui loro social e posizionarsi come profili influenti nelle decisioni di consumo di un pubblico specifico.

In-Sane Academy vuole formare chi ha deciso di far diventare la propria passione un’autentica professione, grazie al percorso creato dal manager con oltre 10 anni di esperienza nel settore, al fianco delle più famose star del Web: Roberto Buonanno.

Roberto Buonanno è anche fondatore e titolare di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. È, inoltre, l’ideatore di Tom’s Network – ora In-Sane Management, l’agenzia di management leader in Italia, di cui fanno parte CiccioGamer89, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e molte delle più popolari star del web italiane.

Grazie all’evento del Black Friday 2021, è possibile iniziare un percorso formativo con tre video gratuiti e con degli sconti speciali che vanno dal 47 % fino al 60% a seconda del pacchetto selezionato. Cliccate nel banner di seguito per saperne di più.

Se volete diventare gli influencer del domani, questa potrebbe essere la vostra vera occasione.

