India: carcere per i cittadini che utilizzano le criptovalute per i pagamenti

Il governo indiano ha dichiarato forte e chiaro di voler vietare la maggior parte delle criptovalute che vengono utilizzate come strumenti di pagamento. Il disegno di legge precedentemente accettato vieterà generalmente tutte le attività relative al mining, alla generazione, alla detenzione e al trading di attività di criptovaluta. Le criptovalute inoltre non potranno essere utilizzate come riserva di valore, mezzo scambiabile o anche come unità di un account.

Qualsiasi inosservanza delle norme di cui sopra sarebbe considerata una violazione della legge che porterà ad un arresto senza un mandato o un ulteriore preavviso. Le persone arrestate non avranno il diritto di essere salvate dal carcere. Le azioni del governo contraddicono la precedente dichiarazione sui piani per la promozione e l’ulteriore sviluppo dell’industria e della tecnologia blockchain. Oltre a un divieto completo sull’uso delle criptovalute, anche il mercato del token non fungibile prenderà un colpo e più probabilmente smetterà di funzionare nel paese, dicono gli avvocati.

Dopo la pubblicazione dei piani del governo, la maggior parte dei grandi trader e investitori indiani ha dovuto uscire da tutti i mercati legati alle criptovalute con una perdita significativa a causa del rischio di essere arrestati. L’India rimane uno dei più grandi mercati di asset digitali dell’intero settore. Reuters suggerisce che ci sono fino a 20 milioni di trader di criptovalute nel Paese, che detengono circa 6 miliardi di dollari di attività sui loro saldi.