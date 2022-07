Progettata in collaborazione con Leica, Insta 360 ONE RS 1-Inch 360 Edition è una fotocamera capace di offrire prestazioni impressionanti; integra due sensori CMOS da 1 pollice così da essere in grado di registrare video a 360° in 6K e di scattare foto a 360° da 21MP, dimostrandosi un passo avanti all’interno del mondo delle videocamere.

Grazie al doppio sensore riesce a catturare ogni piccolo dettaglio anche in situazioni di scarsa luminosità; inoltre, la nuova lente creata da Leica dovrebbe assicurare una ripresa migliore nella zona di giunzione (dove le immagini catturate dai due obiettivi si uniscono per formarne una sola).

La tecnologia di acquisizione panoramica a 360° permette di ottenere delle riprese perfette e senza la presenza del selfie stick all’interno delle immagini.

Per quanto riguarda la post produzione, è possibile modificare i contenuti video dal proprio telefono, a patto che abbia una buona memoria ed un processore veloce; i video destinati ai social possono essere creati in pochi secondo tramite l’App Insta360, dove si possono trovare numerose opzioni per rendere il risultato ancora più creativo ed accattivante.

ONE RS 1-Inch 360 Edition vanta una protezione IPX3, quindi non subirà danni se in contatto da pioggia leggera e neve. La videocamera è infine compatibile con le principali piattaforme 3D grazie ad un futuro rilascio del kit di sviluppo software (SDK).

Insta 360 ONE RS 1-Inch 360 Edition sarà disponibile a partire dalla metà di luglio al prezzo di 939,99€; invece per gli utenti della ONE R e della ONE RS è disponibile un pacchetto di aggiornamento al prezzo di 769,99€, in quale include l’obiettivo a 360°, la batteria ed il telaio di montaggio, il nucleo (corpo macchina) non è incluso.