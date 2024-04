Instagram ora censura le foto osé nei messaggi se siete minorenni

Meta, la società madre di Instagram, ha presentato un'innovativa funzione di sicurezza destinata a rivoluzionare il modo in cui i minori interagiscono con la piattaforma. L'iniziativa, annunciata di recente, prevede l'introduzione di un sofisticato strumento che sfoca automaticamente le immagini potenzialmente esplicite nei messaggi diretti (DM), con l'obiettivo di proteggere i minori dall'esposizione a contenuti inappropriati e di impedire il potenziale sfruttamento.

Questa innovativa funzione, che sarà sottoposta a test iniziali nelle prossime settimane, rappresenta un significativo passo avanti nel costante impegno di Meta a salvaguardare il benessere dei propri utenti, in particolare dei minori. Sfruttando la più avanzata tecnologia di apprendimento automatico sul dispositivo, lo strumento analizza rapidamente le immagini scambiate tramite il servizio DM di Instagram, offuscando prontamente quelle segnalate come contenenti nudità.

Inoltre, per rafforzare le sue misure di protezione, Meta ha fatto in modo che questa funzione sia perfettamente integrata nella piattaforma, con l'attivazione automatica per gli utenti adolescenti in base alle informazioni sulla loro data di nascita. Anche gli utenti adulti sono incoraggiati ad attivare questa funzione attraverso le notifiche in-app, promuovendo un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

L'introduzione di questa funzione di sicurezza risponde alle preoccupazioni di lunga data relative agli effetti negativi delle piattaforme di social media sulla salute mentale e sulla sicurezza dei giovani. L'approccio proattivo di Meta riflette uno sforzo concertato per affrontare questi problemi, riconoscendo la responsabilità di ridurre i rischi potenziali e di promuovere un'esperienza online positiva per tutti gli utenti.

Oltre a sfocare le immagini esplicite, la funzione include suggerimenti educativi volti a sensibilizzare sui pericoli della condivisione di contenuti sensibili online. Sia che inviino che ricevano tali immagini, gli utenti riceveranno messaggi informativi che sottolineano l'importanza della cautela e offrono la possibilità di bloccare o segnalare gli account colpevoli.

Inoltre, l'impegno di Meta per la sicurezza dei minori si estende oltre quest'ultima iniziativa, con misure precedenti come lo sviluppo di strumenti per combattere la circolazione di immagini sessualmente esplicite di minori e le restrizioni all'accesso a contenuti dannosi legati al suicidio, all'autolesionismo e ai disturbi alimentari.

Mentre si profila all'orizzonte l'introduzione globale di questa funzione di sicurezza, gli utenti di Instagram possono sperare in un ambiente digitale più sicuro, in cui la protezione dei minori ha la precedenza.