Instagram lancia il suo clone di CapCut dopo che viene bloccato negli USA

Instagram ha annunciato il lancio di Edits, una nuova app di editing video che sfida direttamente CapCut. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha presentato l'applicazione come un'alternativa a CapCut, l'app di editing di ByteDance andata offline insieme a TikTok in seguito al bando federale.

Edits si propone come una suite completa di strumenti creativi per i content creator. L'app, disponibile per il pre-ordine sull'App Store iOS, includerà funzionalità avanzate come una sezione dedicata all'ispirazione, uno spazio per salvare idee, una fotocamera di alta qualità e strumenti di editing professionali.

Mosseri ha dichiarato: "Non importa cosa accada, il nostro compito è fornire i migliori strumenti possibili per i creator". L'app offrirà anche la possibilità di condividere bozze con amici e altri creator, oltre a fornire analisi dettagliate sulle performance dei video pubblicati su Instagram.

Tra le caratteristiche principali di Edits ci saranno:

Una dashboard di analisi in tempo reale

Statistiche sull'engagement di follower e non follower

Metriche sulla frequenza di skip dei video

Strumenti per l'utilizzo di green screen e sovrapposizioni video

Mosseri ha sottolineato che Meta sta sviluppando l'app "da mesi" e che Edits si differenzierà da CapCut offrendo "una gamma molto più ampia di strumenti creativi", pur rivolgendosi probabilmente a un pubblico più ristretto.

Ovviamente, il lancio di Edits sembra essere una mossa strategica di Instagram per conquistare una fetta di mercato nel momento in cui il futuro di TikTok e delle altre app di ByteDance è incerto. L'app sarà disponibile a partire dal 13 marzo 2025.