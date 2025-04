Instagram lancia Edits, la sua risposta a CapCut

L'attesa è finalmente terminata e, nelle scorse ore, chiunque abbia preordinato Edits, l'applicazione di editing video lanciata da Instagram per sfidare direttamente CapCut, ha ricevuto la notifica che ne indicava il rilascio. Disponibile gratuitamente per tutti da oggi, su iOS e Android, Edits rappresenta il tentativo di Meta di conquistare la fascia di utenti più creativi e professionali. L'annuncio, arrivato a gennaio, si concretizza ora in uno strumento che promette di andare oltre le semplici funzionalità di editing offerte dall'app principale di Instagram.

Presentata come "un'applicazione di creazione video progettata per i creator", Edits offre strumenti avanzati per la gestione dei progetti, il monitoraggio di note e idee, e l'analisi delle performance dei video. La piattaforma introduce funzionalità sofisticate assenti nell'app standard di Instagram, come animazioni generate dall'intelligenza artificiale a partire da immagini statiche, sostituzione del green screen e ritaglio dei soggetti. Queste caratteristiche avanzate sembrano chiaramente pensate per attrarre creator professionisti alla ricerca di maggiore controllo creativo.

Il tempismo del lancio di Edits non è casuale. L'annuncio iniziale dell'app coincise con un breve periodo in cui TikTok e CapCut, entrambi di proprietà di ByteDance, erano temporaneamente indisponibili negli app store statunitensi. Questa circostanza rafforza l'impressione che Meta consideri CapCut un concorrente diretto da contrastare con un'alternativa propria, inserendosi nella più ampia battaglia tra le due aziende per il dominio nel settore dei contenuti video brevi.

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha riconosciuto le somiglianze tra le due applicazioni, ma ha voluto evidenziare alcune differenze fondamentali. Secondo quanto dichiarato da Mosseri sulla piattaforma Threads, Edits sarà "più orientata ai creator che ai creatori occasionali di video". In una risposta a Chris Welch di The Verge, ha aggiunto che l'app "finirà per essere piuttosto diversa da CapCut", con "una gamma molto più ampia di strumenti creativi e probabilmente un pubblico target più ristretto".

Le somiglianze con CapCut sono comunque innegabili. Entrambe le applicazioni offrono funzionalità avanzate di editing che vanno oltre ciò che è possibile fare all'interno delle rispettive piattaforme principali. La differenziazione sembra basarsi principalmente sul posizionamento: mentre CapCut serve un pubblico più ampio di creatori di contenuti, Edits punta a conquistare una nicchia più professionale e orientata alla qualità.

Meta non si ferma alle funzionalità attuali e ha già anticipato gli sviluppi futuri per Edits. Tra le novità in arrivo figurano i keyframe per animazioni più precise, ulteriori funzionalità di editing basate sull'intelligenza artificiale, e la possibilità di collaborare con altri utenti sui progetti video. Queste aggiunte potrebbero effettivamente creare un divario più marcato rispetto a CapCut, giustificando la tesi di Mosseri sulla diversità dell'approccio.

Il lancio di Edits si inserisce in una strategia più ampia di Instagram per incentivare la creazione di contenuti originali sulla piattaforma. Con TikTok che continua a dominare tra i giovani utenti, Instagram cerca di riconquistare terreno offrendo strumenti sempre più sofisticati che potrebbero invogliare i creator a scegliere il proprio ecosistema rispetto a quello dei concorrenti. La sfida è aperta, e il successo di Edits dipenderà dalla sua capacità di distinguersi realmente come uno strumento più professionale rispetto al suo rivale.