Instant Win Kraft: scopri come vincere 13 Polaroid Hi Print!

Per tutti gli amanti della fotografia istantanea e del Natale, Kraft ha pensato a un concorso davvero imperdibile! Grazie all'iniziativa "Un Natale da Ricordare", attiva fino al 5 gennaio 2025, potrete vincere uno dei 13 esclusivi kit Polaroid Hi-Print, perfetti per immortalare i vostri ricordi festivi con stile e originalità. Questa è la vostra occasione per trasformare ogni momento speciale in una stampa tangibile, che potete condividere con amici e famiglia o conservare per sempre.

Concorso Kraft “Un Natale da Ricordare”, come partecipare

Partecipare è semplicissimo! Per iniziare, dovrete acquistare due confezioni di salse Kraft in un’unica transazione. Sono validi tutti i formati disponibili in commercio: Kraft Tubo (nelle varianti Classica e Legeresse), Kraft Vaso o Kraft Top Down. Dopo aver effettuato l'acquisto, è fondamentale conservare lo scontrino: sarà il vostro lasciapassare per partecipare al concorso.

Successivamente, collegatevi al sito ufficiale del concorso e registrate i vostri dati, insieme a quelli dello scontrino, attraverso una semplice procedura online. Non appena avrete completato la registrazione, scoprirete immediatamente se avete vinto uno dei premi messi in palio.

Il concorso mette in palio 13 kit Polaroid Hi-Print 2x3 Generation 2, un dispositivo innovativo e compatto che vi permetterà di stampare le vostre foto in formato adesivo direttamente dallo smartphone. Questa stampante, dal valore unitario di 75 €, è compatibile sia con dispositivi iOS che Android, e offre una qualità di stampa professionale grazie alla tecnologia Dye Diffusion Thermal Transfer.

Non fatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vincere uno dei kit Polaroid Hi-Print e rendere il vostro Natale ancora più magico e indimenticabile. Per maggiori dettagli sul regolamento del concorso e per partecipare, visitate il sito ufficiale di Kraft. Ricordate, l'iniziativa è valida solo fino al 5 gennaio 2025, quindi affrettatevi a partecipare!

Visita il sito Kraft