iPhone e Smart TV nelle offerte Solo per il Weekend di MediaWorld

Arriva il fine settimana e con esso anche le nuove offerte Mediaworld che, proprio per questo ultimo weekend di marzo, mettono in sconto tantissimi prodotti a prezzi eccezionali. La proposta di oggi? Di divide degnamente tra iPhone e smart TV, mettendo nel mezzo alcuni sconti dedicati ai piccoli elettrodomestici con cui arricchire il proprio armamentario in occasione di questi primi giorni di primavera, con annesse (e doverose) pulizie di casa. I prezzi sono ottimi, così come lo è la varietà, anche se la parte del leone è tutta di iPhone 11 da 128 GB, disponibile in diverse versioni colorate, e sceso all’ottimo prezzo di 799,00€ rispetto agli originali 889,00€.

Un dispositivo ancora oggi eccezionale, annoverato – giustamente – tra i top di gamma del mercato, e dotato di performance che, già al debutto, ci avevano piacevolmente colpito, complice la garanzia di hardware performanti e duraturi ormai tipica di Apple, e quella di uno dei migliori comparti fotografici del settore. Insomma, l’ennesima conferma da parte di Apple, ed in generale uno smartphone eccellente che, come avrete intuito, non può che essere un acquisto largamente consigliato a chiunque cerchi bellezza e performance.

Ovviamente iPhone 11 non è l’unico articolo in offerta ed anzi, come vi abbiamo detto, sullo store Mediaworld troverete anche tantissime smart TV e piccoli elettrodomestici a prezzi davvero concorrenziali. Ecco perché, come sempre, abbiamo stilato per voi una piccola lista di articoli consigliati, così da poter dare un’occhiata rapida a quelli che sono i prodotti più interessanti di questa proposta anche se, come sempre, il consiglio è quello di consultare la pagina ufficiale con i prodotti in sconto, ricordandovi che le promozioni saranno attive solo fino alla fine della giornata di domani. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

