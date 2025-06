Il JBL Partybox Club 120 è in offerta su Amazon a 349€ invece di 409€, con uno sconto del 15%. Questo speaker wireless vi conquisterà con il suo potente JBL Pro Sound e gli effetti di luce sincronizzati con la musica. La protezione IPX4 e la batteria da 12 ore vi permetteranno di portare la festa ovunque, mentre la connettività Bluetooth e gli ingressi per microfono renderanno ogni evento indimenticabile.

L'anima della festa? Il JBL Partybox Club 120!

Il JBL Partybox Club 120 è l'altoparlante ideale per chi ama organizzare feste e intrattenere ospiti sia in casa che all'aperto. Questo speaker si rivolge a DJ amatoriali, animatori di eventi e appassionati di musica che cercano un sistema audio portatile ma potente. Grazie ai suoi 12 ore di autonomia e alla certificazione IPX4, soddisfa le esigenze di chi vuole portare la musica ovunque, dal giardino di casa alla spiaggia, senza preoccuparsi di schizzi d'acqua o mancanza di corrente.

Le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono perfetto per musicisti e cantanti che necessitano di due ingressi per microfono e chitarra, mentre gli effetti luminosi sincronizzati con la musica conquistano chi desidera creare un'atmosfera coinvolgente. La possibilità di collegare più diffusori wireless tramite JBL Auracast risponde alle esigenze di chi organizza eventi di grandi dimensioni, garantendo una copertura sonora uniforme e di qualità professionale in ogni ambiente.

Vi proponiamo questa cassa a soli 349€ invece di 409€, con uno sconto del 15%. La JBL Partybox Club 120 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un sistema audio completo e versatile, perfetto sia per feste in casa che per eventi all'aperto. La combinazione di qualità audio superiore, effetti luminosi spettacolari e portabilità la rendono un investimento eccellente per trasformare ogni occasione in un evento memorabile.

Vedi offerta su Amazon