Jimmy Powerwash HW8 Pro | Recensione

Jimmy, ormai noto marchio produttori di scope elettriche senza filo per tutte le tasche, ha presentato da poco il modello HW8 Pro, una lavapavimenti adatta a tutte le superfici. L’abbiamo provata per una settimana, apprezzate le caratteristiche distintive e identificati alcuni difetti. Vi diciamo fin da subito che va bene per tutti i pavimenti poco riflettenti, come ceramica o cotto, mentre non è particolarmente consigliabile se avete parquet in tutta la casa, soprattutto se di colore scuro.

La forma è quella classica di una scopa elettrica, con due pulsanti sul manico superiore che permettono di accenderla e selezionare la potenza di aspirazione. Al di sotto del manico un grilletto permette di attivare il getto d’acqua, che verrà spruzzato da un ugello posizionato sulla testa della spazzola. Questa è una caratteristica distintiva della HW8 Pro rispetto ad altri modelli che bagnano direttamente la spazzola rotante o inviano il getto d’acqua direttamente sulla superficie da pulire, sempre in prossimità della spazzola. Il vantaggio della soluzione Jimmy è la possibilità di decidere manualmente la quantità di acqua da usare, abbondando nelle zone più sporche e risparmiandola nelle zone in cui è sufficiente la spazzola inumidita.

L’acqua pulita, assieme al detergente, dovrà essere inserita in un serbatoio posizionato nella parte posteriore, mentre davanti è presente il serbatoio dell’acqua sporca, di dimensioni decisamente più grandi rispetto a quello posteriore, e che permette quindi di pulire superfici molto ampie prima di essere svuotato. Il getto d’acqua che viene spruzzato tramite l’uso del grilletto non è particolarmente uniforme, ma ciò non crea un problema di pulizia. Piuttosto il getto è abbastanza ampio e se spruzzerete con la spazzola vicino a un mobile, rischierete di bagnarlo. La spazzola stessa non è in grado di raggiungere il bordo del pavimento, rimanendo a circa 2 cm di distanza dal muro.

Un difetto più importante di Jimmy Powerwash è la presenza delle due rotelle di supporto posteriore, in gomma, che purtroppo lasciano delle strisce sul pavimento, totalmente invisibili su superfici poco riflettenti o chiare, abbastanza visibili invece su superfici scure. Nel nostro caso, ad esempio, sul gres porcellanato chiaro della cucina e grigio nei bagni non abbiamo notato questo difetto, visibile invece sul parquet in noce del resto della casa.

La batteria si inserisce rimuovendo un pannello nella parte posteriore, ed essendo estraibile potrete cambiarla alla bisogna estendendo l’autonomia d’uso all’infinito. L’autonomia della singola carica è di alcune decine di minuti, quindi sufficiente per pulire a fondo un grande appartamento o anche una casa su più piani di qualche centinaio di metri quadri.

Comodo il ciclo di auto-pulizia che si può avviare semplicemente tenendo premuto il tasto di selezione della modalità per tre secondi, dopo aver posizionato HW8 Pro sulla base di ricarica. In questo modo la spazzola viene pulita così come i condotti di aspirazione. Successivamente potrete togliere il serbatoio dell’acqua sporca, svuotarlo e sciacquarlo. La manutenzione richiede veramente pochi secondi, ed è quindi comoda da usare anche tutti i giorni.

Verdetto

Jimmy Powerwash HW8 Pro è venduta a un prezzo di listino di 334,99 euro, in linea con prodotti di questo genere. Apprezziamo la presenza del grilletto che ci permette di spruzzare direttamente l’acqua sulla superficie, lasciandoci decidere la quantità e dove spruzzarla. Il livello di pulizia è lo stesso di altri modelli di questa fascia, e quindi buono per uno sporco normale, mentre fa un po’ fatica con lo sporco ostinato di giorni. Comodo il sistema di autopulizia che riduce a pochi secondi il tempo di manutenzione dopo ogni uso, mentre l’autonomia sarà più che sufficiente per la maggior parte delle case.

Peccato per i segni che lascia durante l’uso, totalmente invisibili su superfici chiare, ma abbastanza visibili su quelle scure. Se avete una casa con pavimenti chiari, andrà benissimo, al contrario potreste rimanerne un po’ delusi ed essere pronti a “ritoccare” alcune aree alla vecchia maniera.