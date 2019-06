Kasa Smart, il nuovo ecosistema di prodotti connessi di TP-Link

Kasa Smart è l’ecosistema di prodotti connessi che TP-Link ha creato per accompagnare gli utenti in ogni momento della giornata: luci, telecamere e prese dotate di wireless integrato che, grazie alla gestione smart tramite app, rendono la casa un luogo personalizzabile sulle proprie esigenze.

TP-Link ha annunciato kasa Smart, una nuova linea di prodotti che interpreta in modo originale il concetto di casa connessa, basandosi sui principi dell’accessibilità, ovvero semplicità, integrazione e convenienza. Sviluppato con l’obiettivo di rendere più semplice la vita delle persone, kasa Smart è un vero e proprio ecosistema di dispositivi intelligenti, modulabile sulle necessità del singolo utente.

Fanno parte della linea kasa Smart diversi prodotti TP-Link, la cui vera forza è rappresentata dalla personalizzazione delle funzioni e dall’integrazione in diverse tipologie di scenario. Tra i dispositivi troviamo ad esempio le lampadine Smart LED KL110, KL120 e la versione multicolore KL130; le prese smart HS100 e HS110 per la gestione degli elettrodomestici collegati; la telecamera cloud di sorveglianza indoor KC120 e il modello outdoor KC200, per riprese in qualità Full HD, rilevazione di movimenti/suoni sospetti e visione notturna fino a 7 metri. Un catalogo già ricco, ma destinato a crescere per stare al passo con la rapida evoluzione del settore.

Lo strumento fondamentale, appositamente sviluppato da TP-Link per la gestione dei dispositivi kasa Smart, è l’app Kasa: una vera e propria piattaforma, disponibile per Android e iOS, che consente di controllare in modo intuitivo le funzionalità anche da remoto, e di impostare scenari combinati che coinvolgano più device. Tutti i dispositivi inoltre sono compatibili con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant introducendo così un’ulteriore semplificazione della quotidianità.

I prodotti TP-Link kasa Smart sono già disponibili nelle principali catene di elettronica e e-commerce, con i seguenti prezzi suggeriti al pubblico: