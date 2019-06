Kaspersky, ecco i titoli di giochi pirata più sfruttati per infettare con malware

I giochi pirata, secondo Kaspersky, spesso vengono sfruttati dai cybercriminali per diffondere malware: credi che sia il tuo titolo desiderato, ma è tutt'altro.

I giochi pirata disponibili online a volte sono specchietti per le allodole che nascondono malware. L’ultima ricerca di Kaspersky ha confermato che “alcuni cybercriminali approfittano della crescente richiesta di videogiochi per distribuire malware attraverso copie false dei prodotti più popolari“. Si parla di oltre 930.000 utenti colpiti da questi attacchi nei 12 mesi compresi tra l’inizio di giugno 2018 e giugno 2019. E il dettaglio più eclatante è che più di un terzo degli attacchi si è concentrato su soli tre giochi. Nello specifico Minecraft, GTA 5 e Sims 4.

In pratica molti dei videogiochi di punta sono ospitati su piattaforme di distribuzione online non-ufficiali: difficile capire spesso se si tratti di titoli reali o file malware. Per altro un tema che è già emerso diversi anni fa. Ecco quindi l’esplosione di malware che si fingevano “Minecraft” e che sono stati responsabili del 30% degli attacchi con oltre 310.000 utenti colpiti.

“Al secondo posto, troviamo GTA 5, che ha preso di mira più di 112.000 utenti. Al terzo posto Sims 4, con quasi 105.000 utenti raggiunti”, spiega Kaspersky. “Sulla base di quanto è emerso dalle indagini dei ricercatori, i criminali hanno cercato di convincere gli utenti a scaricare file dannosi che si presentavano come giochi inediti. Sono state rilevate truffe su almeno 10 videogiochi spacciati come inediti, di cui l’80% riguardava FIFA 20, Borderlands 3 e Elder Scrolls 6“.

Secondo Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky, “questo accade perché quando le persone desiderano solo rilassarsi e divertirsi sono meno vigili”.

“In questi casi non serve una minaccia di tipo avanzata come un vettore d’attacco, perché l’utente non si aspetta di trovare un malware all’interno di qualcosa che usa da anni per divertirsi. Ecco perché è importante stare sempre molto attenti, ed evitare piattaforme digitali non affidabili e offerte che sembrano sospette”. Il consiglio quindi è di installare un software di sicurezza ed eseguire una scansione di sicurezza regolare di tutti i dispositivi usati per giocare.

Per evitare di cadere nella trappola di programmi malevoli che si fingono videogiochi, Kaspersky raccomanda di adottare le seguenti misure: