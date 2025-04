Funko Pop dentro l’uovo Kinder? Sì, ed è già spoilerato

Quest’anno, Kinder porta la Pasqua su un altro livello unendo la dolcezza del suo inconfondibile cioccolato con una delle collezioni più amate dagli appassionati di cultura pop: i Funko Pop. Per tutti voi che desiderate sorprendere i vostri ragazzi (e magari anche voi stessi), c’è una novità già spoilerata ma irresistibile: dentro l’uovo Kinder GranSorpresa Maxi troverete un Funko Pop di Stranger Things. Un'anticipazione che non rovina la sorpresa, ma anzi la rende ancora più attesa, specialmente per i fan della serie.

Kinder GranSorpresa Maxi Funko PoP Stranger Things, chi dovrebbe acquistarlo?

Con Kinder GranSorpresa, la condivisione diventa il vero regalo. La proposta di quest'anno punta a farvi vivere un momento speciale con i vostri figli, accomunati da passioni condivise. I protagonisti delle uova? I personaggi cult della serie Netflix: Funko Pop Undici, Vecna e Demogorgone. Un’occasione perfetta per aggiungere un tocco di mistero alla vostra collezione e vivere insieme un momento di puro divertimento e complicità.

La collaborazione con Funko ha dato vita a una special edition esclusiva che rende queste uova ancora più desiderabili per collezionisti e appassionati. Ogni personaggio incluso nell’uovo è curato nei minimi dettagli, in linea con lo stile inconfondibile dei Funko Pop. Una proposta che unisce la magia del racconto di Stranger Things alla sorpresa più attesa della Pasqua, rendendo ogni uovo Kinder un piccolo scrigno da collezione.

Infine, come da tradizione, Kinder garantisce la qualità del suo cioccolato con ingredienti selezionati e un gusto che non delude mai. Con uno sconto del 31% sul prezzo dell’uovo Kinder GranSorpresa Maxi, questa Pasqua diventa ancora più dolce, conveniente e memorabile. Non resta che lasciarvi tentare e vivere la gioia di una Pasqua che unisce sapore e passione.

