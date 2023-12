Kingdom Market era l'Amazon del Dark Web, chiuso dalla polizia tedesca

La Polizia Federale Criminale tedesca (BKA) e l'unità di combattimento dei crimini informatici di Francoforte (ZIT) hanno annunciato il sequestro di Kingdom Market, un mercato del Dark Web per droghe, strumenti di cybercrime e falsi documenti governativi.

Il 15 dicembre 2023, le autorità tedesche hanno collaborato con Stati Uniti, Svizzera, Moldova e Ucraina per smantellare Kingdom Market, una piattaforma operante dal marzo 2021. L'operazione ha portato all'arresto di Alan Bill, amministratore chiave.

Il mercato ospitava 42.000 prodotti in vendita, di cui 3.600 provenienti dalla Germania. Offriva droghe, malware, servizi di cybercrime, informazioni personali rubate e documenti falsificati. Con migliaia di account e centinaia di venditori, la chiusura ha impedito attività criminali su vasta scala.

Nell’ambito dell’operazione è stato anche arrestato Alan Bill: cittadino slovacco noto come "Vend0r" o "KingdomOfficial", era uno degli amministratori più importanti di Kingdom Market. Si occupava anche di moderare il mercato su Reddit.

Kingdom Market accettava pagamenti in criptovalute come Bitcoin, Litecoin, Monero e Zcash. Le indagini sono in corso per identificare gli operatori del mercato illecito, supportate dall'analisi dell'infrastruttura server sequestrata. Il blocco del sito ha comportato perdite economiche anche per utenti che lo usavano come servizio di deposito.

Con Kingdom Market offline si aprono possibilità di sviluppo per i suoi concorrenti, che hanno già cominciato a contattare i venditori “organi”. L'azione delle autorità segna comunque un successo significativo nella lotta contro il crimine informatico su scala internazionale.