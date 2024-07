Offerta anticipata Prime Day: risparmia il 55% sul kit di telecamere Blink

Non è ancora Prime Day, ma con questa offerta pubblicata da Amazon è come se lo fosse. Il portale offre infatti, per i soli abbonati Prime, un kit di sorveglianza Blink composto da una serie di dispositivi intelligenti per il controllo in tempo reale della vostra abitazione. Telecamere e videocitofono smart, dal valore totale di circa 200€, possono ora essere acquistati per soli 89,99€. L'offerta va colta al volo, anche perché non sarà disponibile durante il Prime, con la scadenza fissata per il 15 luglio alle ore 11:30.

Kit di sicurezza domestica di Blink, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit di sicurezza domestica di Blink è consigliato a tutti coloro che desiderano migliorare la sicurezza della propria abitazione attraverso una soluzione facile da installare, versatile e completamente integrabile con Alexa. Questo bundle, offerto a un prezzo di 89,99€, risponde alle esigenze di chi aspira a monitorare la propria casa sia di giorno che di notte, grazie alla presenza di videocamere ad alta definizione e con visione notturna a infrarossi.

È particolarmente adatto a chi cerca una soluzione sicura e affidabile, che permetta di controllare gli spazi esterni e interni senza la necessità di cablaggi complicati, poiché opera mediante connessione wireless e viene alimentato a batterie con una durata fino a due anni.

Inoltre, grazie alla funzionalità di audio bidirezionale e alla possibilità di salvare e condividere i video sia localmente che nel cloud, è l'ideale per chi non vuole solo sorvegliare, ma anche interagire con le persone che si trovano presso la propria abitazione. Questo fa del kit di sicurezza domestica di Blink la scelta ottimale per famiglie, proprietari di case che trascorrono lunghi periodi lontani dall'abitazione e imprenditori che desiderano tenere sotto controllo i loro spazi commerciali con un occhio attento, senza affrontare costi eccessivi sia in termini di installazione che di gestione.

