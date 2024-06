Stampante portatile che ricarica il tuo telefono a soli 135€ (-12%)

Nonostante siano disponibili ottime fotocamere istantanee sul mercato, potrebbe essere preferibile optare per una stampante portatile per ottenere una migliore qualità di stampa. Questo è particolarmente vero dato che le foto possono essere scattate con gli smartphone, i quali tendono a produrre immagini di migliore qualità rispetto alle piccole istantanee. A questo proposito, la stampante portatile KODAK PD460 rappresenta un eccellente prodotto, attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 135,99€.

KODAK PD460, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante fotografica KODAK PD460 è il gadget perfetto per gli appassionati di fotografia di ogni livello che desiderano stampare e conservare i loro ricordi più cari con facilità e in alta qualità. Questo modello è consigliato soprattutto a coloro che amano tenere in mano le proprie fotografie invece di lasciarle digitali sui propri dispositivi.

Grazie alla sua tecnologia 4Pass, la KODAK PD460 garantisce stampe foto di qualità superiore alla media, resistenti all'acqua e alle impronte digitali, che promettono di durare oltre 100 anni. Inoltre, per chi cerca una soluzione economica senza rinunciare alla qualità, questa stampante offre un costo per foto più basso rispetto agli altri prodotti sul mercato.

È ideale per gli utenti Apple e Android grazie alla sua compatibilità e alle opzioni di connessione via Bluetooth, nonché per chi desidera sfruttare funzionalità creative grazie all'app dedicata che permette di giocare con filtri, cornici e molto altro ancora. Arriviamo ora alla chicca: con questa stampante potete anche ricaricare il vostro smartphone, cosicché non si spegna mentre stampate i vostri ricordi più belli.

