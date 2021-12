La Banca d’Inghilterra considera bitcoin “senza valore”

Pochi giorni fa un membro dello staff della Banca d’Inghilterra ha scritto in un post, sul blog pubblicato sul suo sito web, intitolato “Quanto vale un bitcoin?”, dicendo che Bitcoin non soddisfa molti dei requisiti necessari per una valuta e che è intrinsecamente volatile. Thomas Belsham, membro dello staff della divisione stakeholder e media engagement della Banca, ha scritto quanto segue: “Solo 21 milioni di bitcoin saranno creati. E questo potrebbe valere qualcosa. Questa scarsità è il motivo per cui alcune persone si riferiscono a bitcoin come “oro digitale”. Ma la stessa scarsità su cui si basa bitcoin potrebbe anche essere la sua rovina. La sua scarsità può anche, in definitiva, rendere bitcoin inutile. “

In generale, le monete vengono aggiunte all’offerta di bitcoin quando i “minatori” autenticano le modifiche al suo record blockchain, che attualmente si attesta a circa 19 milioni. Nonostante il fatto che la quantità finale di bitcoin in circolazione non sarà probabilmente raggiunta fino a febbraio 2140, Belsham ha affermato che sarà più difficile mantenere questo sistema nel tempo.

Sebbene il valore di bitcoin sia salito fino a 67.000 dollari quest’anno, la Banca Centrale si è chiesta se la valuta digitale, bitcoin, avesse un valore intrinseco, mettendo in guardia gli investitori sui possibili rischi. In effetti, il vice governatore della Banca d’Inghilterra Sir Jon Cunliffe aveva avvertito che la rapida espansione delle criptovalute potrebbe rappresentare una grave minaccia per il sistema finanziario consolidato del Paese in un’intervista con la BBC all’inizio di questa settimana.

Cunliffe ha sottolineato che la maggior parte del rischio deriva dalla volatilità degli asset digitali e se il valore degli asset scende precipitosamente, l’istituzione sarà responsabile della mitigazione degli impatti. Pertanto, Cunliffe suggerisce di standardizzare le regole per l’industria per ridurre il rischio.

“Il loro prezzo può variare considerevolmente e potrebbero teoricamente o praticamente scendere a zero. Il punto, credo, in cui ci si preoccupa è quando si integra nel sistema finanziario quando una grande correzione dei prezzi potrebbe davvero influenzare altri mercati e influenzare gli attori consolidati dei mercati finanziari. Non siamo ancora a quel punto, ma ci vuole tempo per progettare standard e regolamenti “, ha spiegato.

A novembre, l’inflazione nel Regno Unito ha raggiunto il suo massimo degli ultimi 10 anni, mentre i prezzi al consumo continuavano a salire. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 5,1% a novembre, rispetto al 4,2% di ottobre, che è stato l’aumento più alto in un decennio e più del doppio della previsione della Banca centrale.

I previsori economici intervistati da Reuters avevano previsto che l’inflazione avrebbe raggiunto il 4,7% a novembre, mentre la Banca d’Inghilterra aveva previsto che l’inflazione avrebbe raggiunto il 5% nella primavera del 2022 prima di scendere al suo obiettivo del 2% entro la fine del 2023.

I membri del Comitato di politica monetaria si riuniranno giovedì 16 dicembre per discutere se inasprire la politica monetaria, con l’inflazione in aumento e il mercato del lavoro che rimane forte, ma la rapida diffusione di Omicron Covid-19 ha posto ulteriori dubbi sulle prospettive a breve termine per la crescita economica. In definitiva, con livelli di inflazione record sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, l’attuale situazione economica ha spinto gli investitori a considerare Bitcoin e altri asset come un mezzo per proteggersi dall’inflazione.