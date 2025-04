La casa del futuro secondo Whirlpool: efficienza e sostenibilità

Nella giornata di ieri siamo stati ospiti di Whirlpool, che all'interno dello showroom Beko ha presentato i propri piani per il 2025. Le parole d'ordine sono efficienza e sostenibilità, con un forte impegno per ottimizzare le risorse domestiche, ma rimane centrale anche l'esperienza utente, che prevede l'uso di tecnologie intuitive e capaci di semplificare la quotidianità, anziché farci venire dei gran mal di testa.

Protagonista della nuova gamma è la tecnologia 6° Senso, fiore all'occhiello dei prodotti targati Whirlpool ormai da diversi anni. Disponibile su moltissimi dispositivi, dai forni (classici e a microonde) alle lavatrici e asciugatrici, si rivela ancor più essenziale per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e semplicità posti dall'azienda, aiutando l'utente a massimizzare l'efficienza in ogni operazione.

La nuova gamma di lavatrici rappresenta forse l'esempio più emblematico della direzione intrapresa dal marchio. I modelli 2025 non si limitano a lavare: pensano, misurano e ottimizzano ogni ciclo. Grazie all'integrazione di sensori avanzati e al sistema AutoDose, questi elettrodomestici sono in grado di calcolare con precisione la quantità di detersivo e acqua necessari per ogni lavaggio, eliminando sprechi e riducendo l'impatto ambientale. Le prestazioni dichiarate sono impressionanti: un'efficienza superiore del 60% rispetto agli attuali standard di classe A, con conseguente riduzione dei costi operativi per le famiglie.

Parallelamente, anche nel comparto cottura l'azienda ha scelto di puntare sull'intelligenza applicata. La nuova W Collection Built-in Suite include dispositivi interconnessi che comunicano tra loro per garantire risultati ottimali. Il forno multifunzione della linea è dotato di una sonda autoportante che monitora costantemente la temperatura interna dei cibi, mentre il compatto AllinOne integra tre diverse tecnologie di cottura in un unico apparecchio, massimizzando versatilità e spazio disponibile.

Il piano a induzione della collezione offre un controllo termico di precisione, riducendo gli sprechi energetici tipici della cottura tradizionale. A completare l'offerta, una raffinata cantinetta per vini con doppia zona termica, pensata per gli appassionati più esigenti. Il denominatore comune di tutti questi prodotti è proprio l'implementazione della tecnologia 6° SENSO, sistema intelligente che regola automaticamente i parametri di funzionamento in base alle condizioni rilevate.

Un impegno che va oltre il prodotto

La strategia di Whirlpool non si ferma alla semplice innovazione tecnica. L'azienda ha infatti annunciato la sua partecipazione al Fuorisalone 2025 con "Horizon Awakening", un'installazione che sarà parte del percorso "Cre-Action" curato da INTERNI. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza delle scelte quotidiane e promuovere comportamenti più responsabili, traendo ispirazione dal progetto "The Wash Less Project" e dalla filosofia alla base della nuova linea di lavatrici.

Questa direzione strategica conferma la volontà del brand di posizionarsi nei segmenti medio-alti del mercato, con un'offerta che integra innovazione tecnologica, design raffinato e sostenibilità ambientale in un ecosistema coerente.

La risposta di Whirlpool alle crescenti preoccupazioni ambientali è chiara: proporre soluzioni che riducano concretamente l'impatto ecologico della vita domestica senza sacrificare prestazioni e comfort. Un approccio che sembra rispondere a una domanda sempre più diffusa tra i consumatori, alla ricerca di tecnologie domestiche che permettano di vivere in modo più sostenibile senza complicazioni aggiuntive.