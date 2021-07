La Commissione Europea propone un giro di vite sulle criptovalute

La Commissione Europea ha presentato nuove proposte, volte a sollecitare una regolamentazione più stretta dei wallet anonimi e dei trasferimenti in criptovalute. Lo scopo? Provare a bloccare le attività di riciclaggio di denaro sporco che passano attraverso questi canali. Una proposta che fa eco alle posizioni del prof. Savona, presidente della nostra Consob.

La proposta, enunciata in un documento di 52 pagine, era già stata anticipata all’inizio di questo mese quando è emerso che i funzionari della Commissione Europea si sono detti pronti a imporre una serie di norme comunitarie più severe sul settore delle criptovalute e degli asset digitali. Secondo la pubblicazione, la Commissione ha proposto alle aziende che si occupano delle transazioni in criptovalute di raccogliere informazioni per identificare i dati fondamentali dei loro utenti: nome, indirizzo, dettagli del conto, data di nascita, nomi dei destinatari di eventuali trasferimenti, ecc.

Logo della Commissione Europea. Fonte: Wikimedia Foundation, CC BY-SA 4.0

“Gli emendamenti di oggi – riporta Zycrypto.com – garantiscono la piena tracciabilità dei trasferimenti degli asset digitali in criptovaluta, come Bitcoin, e consentiranno di prevenire e rilevare il loro utilizzo fraudolento, per il riciclaggio di denaro sporco o per il finanziamento del terrorismo“. La proposta indica, inoltre, che i wallet anonimi di criptovalute potrebbero essere definitivamente proibiti: le regole del mercato economico-finanziario comunitarie si applicheranno pienamente a tutte le criptovalute, andando ad allargare le attuali normative.

Secondo la Commissione, tali regole sarebbero un incentivo a chi investe nelle criptovalute perché “beneficerà di un quadro giuridico aggiornato e armonizzato in tutta l’UE”. Commentando le nuove regole imminenti, il commissario Mairead McGuinness ha definito su Twitter le criptovalute “uno dei modi più nuovi per riciclare il denaro”. Le regole proposte, qualora dovessero essere accolte e compatibilmente con i tempi di discussione comunitari, si applicheranno all’intero settore delle criptovalute nell’UE.