La mano dura contro la pirateria ci insegna a rispettare la security

Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Ilenia Lanari

Negli ultimi anni le operazioni su larga scala condotte dalle autorità contro crimini digitali e illeciti economici hanno acquisito sempre maggiore rilevanza. Tra queste, l'operazione Taken Down ha attirato una particolare attenzione per l'ampiezza del suo impatto e le ramificazioni che ha generato nel mondo imprenditoriale. Taken Down non è solo un'operazione legale di portata straordinaria, ma rappresenta un punto di svolta per la sicurezza aziendale e il rapporto tra imprese e regolamentazioni.

Cos'è l'operazione Taken Down?

Taken Down è il nome in codice dell’operazione internazionale, durata per ben due anni, che ha permesso di individuare e smantellare una complessa rete criminale coinvolta nella distribuzione di contenuti illegali.

Questa operazione, intrapresa inizialmente dalle autorità italiane, ha portato le autorità di tutto il mondo ad effettuare numerosi sequestri e perquisizioni. Nello specifico, sono stati sequestrati oltre 2500 canali illegali e server che gestivano la distribuzione di detti contenuti, per un giro di affari superiore ai 250 milioni di euro mensili.

Una delle peculiarità di Taken Down è stata l'uso di strumenti avanzati di tracciamento digitale e collaborazioni intergovernative, che hanno permesso un'efficacia senza precedenti.

Le aziende che fanno pirateria, a loro insaputa

L'operazione Taken Down ha avuto un impatto significativo anche sull'ecosistema aziendale globale. Infatti, molte imprese si saranno trovate inconsapevolmente coinvolte nell'indagine. Probabilmente, infatti, alcuni server aziendali sono stati utilizzati come intermediari per attacchi informatici senza che i proprietari ne fossero a conoscenza.

Da ciò ne consegue l’importante tema della cybersecurity che molte aziende, soprattutto di medie e piccole dimensioni, tendono a trascurare, soprattutto per mancanza di risorse. Come detto, questa operazione ha dimostrato che le infrastrutture aziendali non protette possono diventare bersagli o strumenti inconsapevoli per attacchi criminali.

Ecco perché è fondamentale aggiornare le proprie difese digitali e formare il proprio personale sui rischi informatici. Ma sicuramente l’impatto maggiore si è avuto nel settore dell’industria audiovisiva. Dalle indagini è emerso che tra i contenuti illegalmente distribuiti non vi erano solo partite di calcio, ma IPTV in grado di replicare ogni tipo di canale e servizio streaming.

Nonostante i rischi e le difficoltà, Taken Down ha offerto alle aziende un’importante occasione di riflessione su alcuni aspetti fondamentali:

collaborazione tra pubblico e privato: l'operazione ha dimostrato l'importanza della collaborazione tra governi e aziende. Condividere informazioni su minacce emergenti e partecipare a iniziative di sicurezza congiunte può ridurre il rischio per tutti; ruolo delle cyber insurance: le assicurazioni contro i rischi informatici stanno diventando sempre più popolari e fondamentali, offrendo alle aziende una rete di protezione economica in caso di attacchi.

Investire in cybersecurity: perché è essenziale per il futuro delle imprese

L'operazione Taken Down rappresenta un campanello d'allarme per il mondo imprenditoriale, evidenziando quanto sia necessario adottare misure proattive per proteggere le proprie infrastrutture digitali. Le aziende devono imparare a navigare in un panorama sempre più complesso, dove le minacce informatiche sono una realtà quotidiana.

Questa necessità è ancora più urgente con l'introduzione della Direttiva NIS2, che impone standard di sicurezza informatica più stringenti per le imprese. La direttiva, entrata in vigore a livello europeo, richiede alle aziende di implementare misure avanzate per la protezione delle reti e dei dati, garantendo la resilienza contro attacchi informatici e il rispetto delle nuove normative, per saperne di più sulla NIS2 e su come essere a norma ti segnaliamo questa pagina.

Investire nella sicurezza informatica non è solo una scelta strategica, ma un obbligo normativo. È fondamentale promuovere una cultura aziendale orientata alla prevenzione e collaborare con enti regolatori e partner tecnologici per garantire la sostenibilità e il successo a lungo termine.

