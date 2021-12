La più grande banca online della Svizzera lancerà uno scambio di criptovalute

Il direttore delle vendite di Swissquote, Jan De Schepper, ha rivelato, in una recente intervista, che le aspirazioni della banca online includono la creazione di una propria piattaforma di trading di criptovaluta. Altre aspirazioni riguardanti le criptovaluta includono il diventare “il principale fornitore svizzero di risorse digitali”. Per fare ciò, il broker intende espandere la sua offerta di criptovaluta, oltre a stablecoin e servizi di staking, che sono ora molto richiesti nel mercato delle criptovalute.

Il lancio dello scambio di criptovaluta di Swissquote dovrebbe comportare un drammatico aumento del numero di piattaforme di trading per le risorse digitali in Svizzera. In particolare, la Borsa svizzera SIX ha appena introdotto SDX, uno scambio digitale con licenza completa che è pienamente operativo. Solo pochi giorni dopo, la Banca Cantonale di Berna ha introdotto SMEIX, una piattaforma per il trading di small cap tokenizzate.

Inoltre, i regolatori hanno dato il via libera alla banca di criptovaluta Sygnum per stabilire il suo nuovo sistema di trading nel settembre del 2020. Vale la pena ricordare che Swissquote ha già aumentato i suoi dipendenti in risposta all’aumento della domanda di token e monete digitali iniziato la scorsa primavera e la società prevede di continuare a reclutare altra gente per guidare ulteriori sviluppi.

Tuttavia, la frenesia del reclutamento ha dato i suoi frutti in termini di riduzione dei tempi di attesa per i clienti. Anche se l’apertura del conto può richiedere fino a una settimana in rare circostanze in cui è necessario un ulteriore chiarimento.

Infine, nella prima metà del 2021, i ricavi netti da investimenti in criptovaluta sono aumentati di oltre il 1000%, raggiungendo i 63,2 milioni di franchi svizzeri (68,3 milioni di dollari). Swissquote prevede inoltre che gli utili ante imposte saranno raddoppiati entro la fine del 2021, ma prevede anche che le spese aumenteranno a seguito di importanti investimenti infrastrutturali.