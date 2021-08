La polizia polacca scopre una mining farm illegale… in una sua sede

Dopo l’Ucraina e la mining farm di carte FUT, continuano i sequestri di aspiranti criminali nell’Europa orientale. Questa volta vi parliamo di un aspirante miner polacco, che ha avuto un’idea ai limite della genialità: nascondere una mining farm illegale di Bitcoin in piena vista, all’interno di una sede di polizia. L’uomo, impiegato presso un commissariato della polizia di Varsavia, è stato “beccato”.

La polizia di Varsavia ha detto che l’operazione è stata scoperta “abbastanza rapidamente”, l’impiegato è stato licenziato ed è ora indagato per svariate accuse. Secondo l’emittente locale Gazeta Wyborcza, la persona al centro di questo scandalo non sarebbe un ufficiale di polizia ma un lavoratore del dipartimento IT di un commissariato locale. L’emittente locale e il portale TVN24 definiscono tali informazioni come “non ufficiali, confermate da due fonti”. L’impiegato sarebbe stato colto in fallo a causa degli eccessivi consumi di elettricità per estrarre le criptovalute. Secondo la polizia, nessuna connessione effettiva è stata effettuata attraverso le reti delle ffoo.

fonte: Cryptocurrency360.com, licenza CC BY 2.0

Parlando a nome del Comando Generale di Polizia (KGP), il portavoce del Comandante della Polizia in Capo Mariusz Ciarka ha confermato che l’impiegato è stato licenziato e “il dispositivo che ha usato non era collegato ad alcun database. Le accuse riguardano in gran parte il furto di elettricità, consumata nel mining di criptovalute”. Gli investigatori stanno cercando di capire se il lavoratore agisse da solo o avesse dei complici.

Il mining di criptovalute è un’attività che può avere forti introiti, ma non regolamentata nella maggior parte del mondo. Negli ultimi mesi assistiamo a un progressivo inasprimento delle pene contro i miner illegali e/o non autorizzati, sia per questioni di consumi che per l’adozione di CBDB ufficiali, come accade in Cina o Iran.