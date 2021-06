Il World Wide Web all’asta in NFT

Vi abbiamo parlato della vivacità con cui la casa d’aste Christie’s sta investendo nei NFT nel mondo dell’arte. Proprio Christie’s ha annunciato che batterà all’asta un’opera di Leonardo da Vinci, allegando all’originale una riproduzione virtuale registrata con NFT per l’acquirente. Ma un’altra casa d’aste sta per mettere in vendita il World Wide Web. Di cosa stiamo parlando?

Sotheby’s ha annunciato che metterà all’asta il codice sorgente del World Wide Web in NFT, scritto da Tim Berners-Lee tra il 1990 e il 1991. La conclusione della vendita si terrà tra mercoledì 23 e mercoledì 30 giugno, una stima del prezzo di partenza può essere ricevuta su richiesta. Il NFT del World Wide Web comprende quattro articoli: i file originali con data e ora contenenti il ​​codice sorgente scritto da Tim Berners-Lee; un video di un’animazione, della durata di circa 30 minuti, della redazione delle quasi 10.000 righe di codice; una lettera scritta dall’informatico britannico che riflette sul codice e sul suo processo di creazione; un “poster digitale” del codice completo creato da Lee dai file originali utilizzando Python.

Tim Berners-Lee ha così commentato l’asta: “Tre decenni fa ho creato qualcosa che, con il successivo aiuto di un enorme numero di collaboratori in tutto il mondo, è stato un potente strumento per l’umanità. […] Anche se non faccio previsioni sul futuro, spero sinceramente che il suo utilizzo, conoscenza e potenziale rimangano aperti e disponibili a tutti noi per continuare a innovare, creare e avviare la prossima trasformazione tecnologica […]”. Il commento si conclude con un parere positivo sui NFT: “I NFT […] il mezzo di proprietà più appropriato che esista. Sono il modo ideale per confezionare le origini dietro il web”.

Sei desideroso di investire in NFT, soprattutto alla luce delle entusiasmanti prospettive di crescita del mercato? Se vuoi anticipare anche Gamestop, ti suggeriamo di dare una lettura alla nostra guida ai NFT. Ti aiuta a comprendere meglio questo strumento, come investire in esso e quali branche del mercato sono più interessanti.