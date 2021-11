L’aggiornamento di Dogecoin riceve la benedizione di Elon Musk

Elon Musk ha condiviso la propria opinione sull’aggiornamento più recente di Dogecoin, definendolo “importante” in un nuovo tweet. Il commento del miliardario è arrivato poco dopo il tanto pubblicizzato rilascio di Dogecoin Core 1.14.5. L’aggiornamento tanto atteso introduce alcune correzioni di bug importanti, ma soprattutto finalizza la riduzione delle tariffe sulle transazioni per tutti gli utenti che partecipano a una rete, consentendo così di utilizzare più facilmente la valuta meme per effettuare anche piccoli acquisti, ad esempio i biglietti per un film.

Le impostazioni predefinite dei relè sono state introdotte nella precedente versione secondaria del software, che era la prima fase del processo. L’obiettivo era preparare la rete per l’aggiornamento più recente. Durante la seconda e ultima fase, il tasso di commissione predefinito di 0,01 DOGE è stato impostato nel portafoglio ufficiale Dogecoin e i fornitori di portafogli di terze parti probabilmente seguiranno l’esempio.

Musk, che ha recentemente dichiarato che sarebbe diventato il primo miliardario di Dogecoin, ha affermato che la criptovaluta canina sarebbe stata in grado di vincere a mani basse contro bitcoin, grazie all’introduzione di significativi miglioramenti delle prestazioni.