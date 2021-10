L’Australia sequestrerà le criptovalute di chi effettua attacchi ransomware

Le nuove misure e la proposta di emendamento alla legislazione sulla sorveglianza annunciata dal governo federale australiano il 13 ottobre giungono dopo aver registrato un aumento del 60% degli attacchi informatici alle imprese australiane e alle agenzie statali lo scorso anno. Secondo i rapporti, queste incursioni costano all’economia circa 1 miliardo di dollari statunitensi ogni anno. Il piano d’azione ransomware darebbe alle autorità il potere di sequestrare o congelare le transazioni finanziarie in criptovalute associate al crimine informatico indipendentemente dal Paese di origine.

Il governo mira a modernizzare la legislazione attuale per rendere più facile per le autorità cercare di recuperare i fondi crittografici rubati dai criminali informatici. Il ministro degli Interni Karen Andrews ha dichiarato che le nuove misure sono state progettate per scoraggiare il targeting delle imprese australiane da parte di hacker internazionali. “Le nostre nuove dure leggi prenderanno di mira questa criminalità online e colpiranno i cybercriminali dove fa più male: i loro saldi bancari”, ha aggiunto.

Anche la gestione dei dati rubati e l’acquisto e la vendita di malware utilizzati negli attacchi ransomware saranno criminalizzati. Una task force multi-agenzia chiamata Operation Orcus è stata istituita a luglio scorso per affrontare gli attacchi ransomware. La maggior parte degli attacchi ha avuto origine in Russia con il dispiegamento di malware come REvil o DarkSide che crittografa o ruba dati e richiede un riscatto in criptovaluta.

Ci sono stati diversi attacchi ransomware recenti su obiettivi australiani tra cui Uniting Care Queensland, la società di produzione di birra Lion, Nine Entertainment, il NSW Labor Party, Toll Holdings e BlueScope Steel. L’attacco alla società di lavorazione della carne JBS a maggio l’ha costretta a chiudere i suoi 47 siti in Australia.