Acquistare una delle migliori asciugatrici o lavatrici quasi a metà prezzo non capita tutti i giorni, figuriamoci un’occasione per acquistarle entrambe insieme. Ma è proprio questa l’offerta che propone Unieuro fino all’11 maggio, per questo motivo vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa occasione, che vi permetterà di risparmiare ben 650 euro su due degli elettrodomestici più importanti per la casa.

La combo riguarda la lavatrice Hoover H3WPS6106TAMB-S e l’asciugatrice LINK X-CARE HLE H8A2TE-S, sempre a marchio Hoover. Se uniti, i due elettrodomestici hanno un valore di circa 1.400 euro, pertanto capite bene che si tratta di un’opportunità unica per portarsi a casa degli ottimi prodotti per il bucato spendendo cifre tutt’altro che elevate.

Entrambi gli elettrodomestici sono ottimi, poiché integrano alcune delle ultime tecnologie di lavaggio e asciugatura, oltre a cestelli di dimensioni generose. La lavatrice dispone infatti di un cestello da ben 10kg, con la centrifuga a 1.600 giri al minuto che si occuperà di eliminare più acqua dai vestiti durante il ciclo di lavaggio, facendo uscire i vestiti meno bagnati quando vengono rimossi dal contenitore.

Anche l’asciugatrice non delude da questo punto di vista, poiché il suo cestello è da 8kg. Sia l’uno che l’altro godono poi di un’ottima efficienza energetica e di una serie di accortezze tecniche per proteggere i capi più delicati. I più tecnologici potrebbero rimanere delusi dalla mancanza del supporto ad Alexa e Google Assistant, ma ciò è giustificato dal fatto che tali elettrodomestici sono progettati pensando soltanto a come rendere la pulizia e l’asciugatura il più ottimale possibile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

