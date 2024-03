Lavoratori pagati il doppio grazie anche al collega robot, tutti contenti?

I dipendenti del ristorante vegano takeout Kernel godono di un un salario base di $25 l'ora, con ferie e permessi pagati. Un trattamento nettamente migliore rispetto alla media del settore, e in parte devono ringraziare un robot.

Anche se si tratta di un progetto pilota, poco più di un esperimento, si può affermare che in questo caso l’automazione ha effetti positivi su tutti, non solo sulle tasche dei dirigenti o quelle degli azionisti. Il grosso robot detto “"El Capitan" fa risparmiare molto sui costi di gestione del ristorante, e parte di questo beneficio finisce anche ai dipendenti.

Qualcuno si è ricordato di oliare anche l’ultima ruota del carro? Questo Kernel è una specie di paradiso luddista, o forse un covo di marxisti radicalizzati? Niente di tutto questo, anzi i lavoratori umani devono darsi parecchio da fare per seguire il ritmo dettato dal robot - prodotto dalla tedesca Kuka.

Semplicemente, nel settore della ristorazione la carenza di dipendenti è un problema un po’ ovunque, non solo in Italia. Per riuscire a tenerseli una prima risposta è pagare salari più alti, ma non è l’unica. Kernel per esempio li ha coinvolti nella programmazione del robot.

Un dipendente ha parlato con il team di ingegneria del software per ricodificare il braccio di Kuka in modo che rimuovesse un hamburger dal forno nello stesso momento in cui il suo panino finiva di tostarsi. Un'altra modifica ha cambiato l'ordine degli ingredienti nella catena di montaggio per ridurre al minimo lo sforzo sulla schiena dei lavoratori.

"Questo è il primo lavoro in un ristorante che non mi lascia a pezzi alla fine della giornata", ha dichiarato un membro dello staff di Kernel. "I membri del team stanno apprezzando l'esperienza e l'automazione sta creando per loro un ambiente di lavoro migliore e non peggiore", ha dichiarato Stephen Goldstein, presidente di Kernel.

Ciliegina sulla torta, Kernel riesce anche a fare prezzi più bassi; il loro prodotto principale costa infatti 7 dollari, rispetto agli 8,29 dollari della concorrenza. Questo perché grazie al robot si riducono anche gli sprechi di cibo, oltre che gli altri costi.