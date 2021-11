Le criptovalute gamificheranno i mercati finanziari?

Costruire giochi intorno al raggiungimento di obiettivi e traguardi ha portato a una maggiore produttività, un migliore coinvolgimento e una maggiore motivazione tra i giocatori. A settembre, sono emerse notizie su come il governo colombiano abbia scelto di finanziare un’applicazione, un gioco da tavolo e un libro per promuovere l’alfabetizzazione finanziaria tra i giovani.

La gamification ha suscitato l’interesse di molti in tutto il mondo cripto e blockchain mentre gli innovatori abbracciano l’uso di tecniche di gioco e progettazione per coinvolgere meglio gli utenti e rendere più facili da afferrare concetti complicati relativi alla crittografia. L’industria del gioco globale ha molte lezioni da insegnare ad altri settori e continua a crescere, come osserva un recente studio di Newzoo, l’ecosistema di gioco mondiale conta ora più di 2 miliardi di partecipanti.

Il matrimonio tra criptovaluta, blockchain e gamification ha portato a una nuova fase: combinando gioco e finanza decentralizzata (DeFi) GameFi ha sollevato molto interesse in quanto i giocatori possiedono il valore che creano da soli in contrasto con l’industria del gioco tradizionale in cui il valore è di proprietà dello sviluppatore.

La possibilità per i giocatori di mantenere il controllo sul proprio valore è uno dei maggiori vantaggi di GameFi. Molti all’interno del gioco denunciano la mancanza di trasparenza e fiducia tra sviluppatori e giocatori. Mentre la blockchain continua a ritagliarsi un posto nel mondo dei giochi, il conseguente impatto economico si riversa anche nel mondo finanziario mentre giocatori e giocatori intraprendono percorsi verso la creazione di ricchezza.

Alcuni sostengono che la futura espansione di GameFi dovrà passare attraverso piattaforme che possano fungere da luoghi in cui i giocatori possono scoprire e supportare giochi basati su blockchain per alimentare la criptogamification. Diversi progetti, tra cui CoinFantasy, si sono intensificati per affrontare la sfida di consentire agli investitori e ai trader di criptovalute di partecipare al mondo virtuale e contribuire alla gamification del più ampio mercato finanziario.

GameFi continua ad aprire nuove strade per l’inclusione finanziaria, colmando al contempo il divario tra il mondo delle risorse digitali e i mercati tradizionali. La gamification sembra solo intensificarsi man mano che la tecnologia blockchain e la crittografia continuano a guadagnare terreno e gli sviluppatori innovano per trovare più modi per trattenere e coinvolgere gli utenti nel prossimo futuro.