Le criptovalute stanno cambiando la vita ai lavoratori meno pagati

La società di analisi Civic Science ha pubblicato i risultati di un sondaggio (ponderati secondo i dati del censimento degli Stati Uniti) che mostra che il 4% dei 6741 intervistati di età pari o superiore a 18 anni aveva lasciato il lavoro nell’ultimo anno a causa della “libertà finanziaria” guadagnata investendo in attività crittografiche. Civic ha poi incrociato la cifra del 4% con i dati di 1201 intervistati in base al loro reddito annuale che avevano lasciato il lavoro a causa di guadagni crittografici.

Quasi due terzi di coloro che avevano lasciato il lavoro guadagnavano meno di 50.000 dollari all’anno, mentre il 37% aveva un reddito totale compreso tra 25.000 e 50.000 dollari. Il 15% di coloro che hanno ottenuto posti di lavoro grazie alle criptovalute ha avuto un reddito compreso tra 50.000 e 75.000 dollari, il 13% tra 75.000 e 150.000 dollari e l’8% con 150.000 dollari o più.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

“Questi dati implicano che gli investimenti in criptovalute potrebbero aver fornito livelli di reddito che cambiano la vita per alcuni, mentre i proprietari più ricchi di criptovalute lo usano più come un’altra forma di diversificazione delle risorse piuttosto che come fonte di reddito”, ha scritto Civic Science.

Il risultato di un altro sondaggio con 17.699 risposte, effettuato tra il 17 giugno e il 27 ottobre 2021, ha rilevato che il motivo principale del 28% degli investimenti in criptovalute erano investimenti di crescita a lungo termine, mentre un ulteriore 23% era dopo un investimento a breve termine, mentre solo il 16% stava cercando di utilizzare la crittografia come metodo di pagamento per “transazioni facili, veloci e sicure”, suggerendo che gli utenti di criptovalute preferiscono la speculazione rispetto all’utilizzo delle risorse per le transazioni. “In altre parole, oltre la metà della popolazione (51%) vede le criptovalute, più o meno, come un titolo tradizionale”, ha scritto Civic.