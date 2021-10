L’FBI avverte: persi 133 milioni di dollari in truffe crittografiche nella prima metà di quest’anno

Tra il 1 gennaio e il 31 luglio, più di 1.800 persone hanno riferito di essere state defraudate da falsi partner romantici che affermavano di essere a conoscenza degli investimenti in criptovalute per convincere le vittime a inviare loro risorse digitali, secondo un annuncio di servizio pubblico dell’FBI.

Il Bureau afferma che i truffatori trovano le loro vittime sui siti di incontri o sui social media, acquisiscono la loro fiducia sviluppando relazioni online e quindi offrono loro opportunità di investimento ingannevoli con promesse di grandi ritorni. Secondo l’FBI, i truffatori indirizzano le loro vittime a piattaforme di trading fraudolente per eseguire lo schema.

“Dopo che la vittima ha investito un importo iniziale sulla piattaforma e vede un presunto profitto, i truffatori consentono alla vittima di prelevare una piccola somma di denaro, guadagnando ulteriormente la fiducia della vittima. Dopo che il prelievo è andato a buon fine, il truffatore ordina alla vittima di investire grandi quantità di denaro e spesso esprime la necessità di “agire rapidamente”.

Quando la vittima è pronta a prelevare nuovamente i fondi, i truffatori creano motivi per cui ciò non può accadere. La vittima viene informata che devono essere pagate tasse o commissioni aggiuntive o che il saldo minimo del conto non è stato raggiunto per consentire un prelievo. Questo invoglia la vittima a fornire fondi aggiuntivi”, ha spiegato l’FBI. Una volta che la vittima si rifiuta di inviare altri fondi, il truffatore interrompe la “relazione” e non se ne hanno più notizie.