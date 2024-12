LG lancia un microonde con un display da 27" (a cosa serve?)

LG ha presentato il nuovo microonde "Signature", caratterizzato da un impressionante display LCD touchscreen da 27 pollici. L'azienda sottolinea che, abbinato ai suoi forni, il microonde permette di monitorare il progresso della cottura senza dover controllare manualmente l'elettrodomestico.

La notizia si colloca nel contesto della crescente competizione tra LG e Samsung, entrambe impegnate a rivoluzionare il modo in cui i consumatori interagiscono con gli elettrodomestici. Con un numero sempre maggiore di dispositivi dotati di schermi, LG continua a mantenere la sua tradizione dei frigo "Instaview" con touchscreen OLED trasparenti. Questi dispositivi Wi-Fi di seconda generazione permettono non solo di controllare l'elettrodomestico, ma anche di accedere a contenuti di intrattenimento e gestire altri dispositivi all'interno della casa intelligente.

“Eliminare la necessità di piegarsi per controllare il forno rappresenta un notevole passo avanti nella comodità domestica”, ha commentato un portavoce di LG.

Ulteriori dettagli saranno resi noti durante il CES, la fiera tecnologica che si terrà a Las Vegas dal 7 gennaio 2024. Nonostante ciò, con questi sviluppi LG sta chiaramente cercando di posizionarsi in prima linea nella battaglia degli elettrodomestici con display, in un mercato sempre più competitivo e orientato alla tecnologia.

D'altronde, negli ultimi decenni la cucina è diventata un ambiente sempre più digitale, grazie all'emergere di dispositivi intelligenti che non solo semplificano le operazioni quotidiane, ma trasformano anche l'esperienza culinaria.

Con l'avvento della tecnologia smart, oggi i microonde non sono solo strumenti di cottura, ma veri e propri centri di intrattenimento e comunicazione. LG, con il suo nuovo modello, si inserisce in questo trend, mirando a creare un ecosistema intelligente in cucina. Questo concetto si riflette perfettamente anche nella sua gamma di frigoriferi "Instaview", che permettono di vedere il contenuto senza aprire la porta, risparmiando energia e aumentando la comodità.