Il match della 34ª giornata di Serie A vedrà il Venezia ospitare il Milan allo Stadio Pier Luigi Penzo. Il fischio d’inizio è previsto per il 27 aprile alle ore 12:30, e la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per i tifosi italiani all’estero o per chi viaggia, è comunque possibile seguire l’incontro in streaming grazie ad alcune soluzioni sicure e affidabili, di cui parleremo più avanti. Intanto, ecco come arrivano le due squadre a questa importante sfida.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Venezia - Milan in TV e streaming

La partita Venezia - Milan è prevista per le 12:30 del 27 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Venezia si trova in una situazione complicata: attualmente 18° in classifica, i lagunari sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere. Nelle ultime cinque giornate, la squadra di Paolo Vanoli ha ottenuto tre pareggi, una sconfitta e una vittoria, mostrando una certa solidità ma anche difficoltà nel concretizzare le occasioni. Il pareggio ottenuto nell’ultima giornata, pur positivo in termini di morale, non ha aiutato più di tanto la corsa salvezza, rendendo la sfida contro il Milan ancora più cruciale.

Il Milan, attualmente 9° in classifica, ha vissuto un periodo di forma altalenante. Negli ultimi cinque match, i rossoneri hanno collezionato due vittorie, due sconfitte e un pareggio, risultati che ne riflettono l’andamento incostante durante tutta la stagione. Dopo un buon successo interno contro il Torino, la squadra di Stefano Pioli cerca continuità per non perdere definitivamente il treno europeo. Il match contro il Venezia rappresenta un’occasione da non sprecare.

Probabili formazioni Venezia - Milan

Venezia (3-5-1-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah; Fila. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia, puoi comunque guardare Venezia - Milan in diretta su DAZN utilizzando una VPN. Le VPN permettono di simulare la tua posizione in Italia, consentendoti così l’accesso ai contenuti normalmente geo-bloccati. Alcune delle migliori VPN per lo streaming sportivo includono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, tutte note per affidabilità, velocità e sicurezza. Basta scegliere un server italiano, collegarsi, e accedere a DAZN come faresti da casa.