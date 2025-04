Il 27 aprile alle 15:00 va in scena uno dei match più attesi della Serie A: Inter - Roma. La partita si prospetta come un vero e proprio scontro ad alta intensità, con entrambe le squadre in lotta per il primato. Se vi trovate in Italia o all’estero, non temete: l'incontro sarà visibile in esclusiva su Dazn, piattaforma che offre una copertura completa della Serie A. Per chi si trova fuori dai confini nazionali, non preoccupatevi, grazie a un servizio di streaming via VPN, potrete comunque seguire la partita come se foste a casa.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Roma in TV e streaming

La partita Inter - Roma è prevista per le 15:00 del 27 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L'Inter si presenta a questo incontro con una forma solida. Nelle ultime cinque partite, ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, mostrando grande carattere. Il recente successo contro avversari di calibro ha confermato la loro forza, permettendo ai nerazzurri di mantenere la prima posizione in classifica. L’attacco, guidato da Lautaro Martinez, è in ottima forma, mentre la difesa, pur concedendo qualche gol di troppo, ha mantenuto una solidità che consente di guardare al futuro con fiducia.

La Roma, dal canto suo, arriva a questo match con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque partite. Sebbene non abbia mostrato la stessa continuità dell’Inter, i giallorossi hanno saputo farsi valere contro squadre importanti, restando sempre in lotta per le posizioni di vertice. La squadra di José Mourinho è solida e determinata, con una difesa che riesce a reggere sotto pressione, e un attacco che, pur non essendo tra i più prolifici della Serie A, è comunque capace di decidere la partita nei momenti cruciali. La Roma si trova attualmente al 1° posto in classifica, affiancata proprio dall’Inter, quindi questo incontro avrà un valore cruciale nella corsa al titolo.

Probabili formazioni Inter - Roma

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall'Italia, non dovete preoccuparvi di perdere questo scontro di Serie A. Dazn offre la possibilità di guardare la partita in streaming da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, poiché i contenuti di Dazn possono essere bloccati in alcune regioni, l'uso di una VPN rappresenta la soluzione ideale. Utilizzando una VPN premium, come quelle offerte da servizi come ExpressVPN o NordVPN, potrete connettervi a un server italiano e accedere al servizio di Dazn come se foste in Italia, garantendovi una visione fluida.