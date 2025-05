Perfetto per ascoltare la musica d'estate: JBL Flip 6 in sconto del 40%!

JBL Flip 6 è disponibile su Amazon a soli 89,99€ invece di 149,99€, con uno sconto del 40%! Questo speaker Bluetooth portatile offre un suono potente con bassi profondi grazie al JBL Pro Sound e sistema a 2 vie. Impermeabile e antipolvere (IP67), vi accompagnerà ovunque con 12 ore di autonomia. Collegate fino a due dispositivi in wireless e amplificate l'esperienza con la modalità PartyBoost per connettere più speaker JBL insieme.

JBL Flip 6, lo speaker perfetto per viaggiare e andare in vacanza!

JBL Flip 6 è consigliato a tutti gli amanti della musica che non vogliono rinunciare a un suono di qualità anche fuori casa. Con il suo potente JBL Pro Sound e il sistema a 2 vie, questo speaker soddisfa le esigenze di chi cerca bassi profondi e audio nitido in un formato compatto e portatile. È perfetto per gli amanti della vita all'aria aperta: che siate in spiaggia, in piscina o in campeggio, la certificazione impermeabile IP67 vi permetterà di portare la vostra musica ovunque senza preoccupazioni.

Per gli organizzatori di piccole feste e ritrovi, JBL Flip 6 rappresenta la soluzione ideale grazie alla funzione PartyBoost che consente di collegare più altoparlanti JBL per un'esperienza sonora ancora più coinvolgente. Con 12 ore di autonomia e la possibilità di connettere contemporaneamente due dispositivi, soddisfa le esigenze di chi vuole condividere la propria playlist senza interruzioni. Il design colorato e compatto lo rende inoltre un accessorio trendy, perfetto anche come regalo per chi ama tecnologia e musica di qualità.

Il JBL Flip 6 è un potente speaker Bluetooth portatile dotato di sistema audio a 2 vie con JBL Pro Sound che garantisce un suono stereo nitido e bassi profondi. Certificato IP67, è completamente impermeabile e resistente alla polvere, perfetto per l'uso in piscina o all'aperto. Offre fino a 12 ore di autonomia e permette di collegare simultaneamente due dispositivi. Con la funzione PartyBoost potrete connettere più speaker JBL compatibili per amplificare l'esperienza sonora. Con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale, il JBL Flip 6 rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca qualità audio e versatilità. La combinazione di suono eccellente, robustezza, impermeabilità e lunga durata della batteria, tutto a soli 89,99€ anziché 149,99€, lo rende uno dei migliori acquisti possibili nella categoria degli speaker portatili.