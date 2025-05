Ecco come pagare la Renault Clio ibrida 90 euro al mese

La Clio Evolution E‑Tech full hybrid con motore da 145 CV unisce l’eleganza sportiva della forma a un sistema ibrido avanzato derivato dalla Formula 1, che garantisce avviamenti e accelerazioni prevalentemente in modalità elettrica. Il suo stile raffinato si esprime attraverso superfici scolpite, gruppi ottici all’avanguardia e finiture curate nell’abitacolo. A bordo la vettura accoglie chi guida con sedili ergonomici, un quadro strumenti digitale e un sistema multimediale con schermo touchscreen dedicato alla connettività (se non vi convince potete optare per un adattatore) e alla gestione dell’ibrido.

Il prezzo di listino della Clio full hybrid è fissato a 20.000 € IVA inclusa, esclusi l’Imposta Provinciale di Trascrizione e il contributo PFU. Grazie al Bonus E‑Tech di 2.500 € riconosciuto all’atto dell’acquisto, il prezzo effettivo su cui calcolare il finanziamento scende a 17.500 €. L’anticipo previsto ammonta a 5.170 €, riducendo così l’importo da finanziare e contenendo l’impegno mensile.

Struttura del finanziamento

Il piano proposto da Mobilize Financial Services si sviluppa su 36 mesi. L’importo totale del credito è di 15.225 €, cifra che include il finanziamento del veicolo per 14.830 € e le spese di istruttoria pratica pari a 395 €. Sulla prima rata viene addebitata un’imposta di bollo di 38,06 €. Il TAN fisso è del 5,49%, corrispondente a un TAEG del 7,02%. Ogni rata mensile di 90,02 € include una spesa di incasso di 3 €. Il rendiconto periodico cartaceo prevede un costo di 1,20 € all’anno, sempre gratuito se consultato online, mentre sull’estratto annuale grava un’imposta di bollo di 2 €.

Al termine del piano la somma complessiva versata dalla cliente ammonta a 17.736,71 €, comprensiva di interessi per 2.511,71 € e di tutte le spese accessorie indicate. Nel canone non è compreso alcun servizio aggiuntivo, ma la trasparenza delle condizioni consente di valutare con precisione il bilancio complessivo.

La Clio prevede un Valore Futuro Garantito fissato a 14.496 €, che costituisce la rata finale residua da versare per acquisire la proprietà. La percorrenza massima inclusa nel contratto è di 30.000 km; in caso di superamento, l’eccedenza viene addebitata a 0,10 € per chilometro. Alla scadenza la cliente potrà scegliere se restituire la vettura saldando solo gli eventuali oneri chilometrici, versare il VFG per diventarne proprietaria o rifinanziare l’importo residuo.

Conclusioni

La Clio Evolution E‑Tech full hybrid si propone come una city‑car tecnologica e raffinata, con costi di gestione contenuti grazie alla spinta elettrica e al Bonus E‑Tech. Il piano di finanziamento con Valore Futuro Garantito offre una rata mensile leggera, tasso fisso e flessibilità a fine contratto, garantendo programmabilità e sicurezza nell’investimento. L’offerta è soggetta ad approvazione Mobilize Financial Services.