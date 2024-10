Il vostro salotto merita una Smart TV QLED come questa, approfittate della SUPER OFFERTA! (-40%)

Siete alla ricerca di una Smart TV che ridefinisca i confini dell'intrattenimento domestico? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. La Smart TV LG QNED da 65'', Serie 85 2024, modello 65QNED85T6C, è ora disponibile a soli 899,00€, con uno sconto straordinario del 40% rispetto al prezzo originale di 1.499,00€. Un'opportunità unica per portare nella vostra casa il meglio della tecnologia Smart e 4K a un prezzo mai visto prima!

Smart TV LG QNED 65QNED85T6C, chi dovrebbe acquistarla?

La LG QNED da 65'' Serie 85 2024 è l'alleato perfetto per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine. La combinazione di tecnologia Quantum Dot e NanoCell assicura una resa cromatica eccezionale, con colori vividi e puri che danno vita a ogni scena. Il processore α8 con AI ottimizza immagini e suoni, rendendo ogni visione un'esperienza immersiva. L'Advanced Local Dimming migliora ulteriormente il contrasto, facendo risaltare i dettagli anche nelle scene più buie.

Ma non è tutto: questa Smart TV si rivela una compagna ideale anche per i gamer più esigenti. Con il supporto al 4K 120fps, VRR e FreeSync Premium, offre un gameplay fluido e reattivo, essenziale per i titoli di ultima generazione. Le quattro porte HDMI 2.1 permettono di collegare multiple console e dispositivi, garantendo versatilità d'uso senza precedenti. L'integrazione di Alexa e l'innovativo telecomando puntatore semplificano l'interazione con il dispositivo, arricchendo l'esperienza d'uso con funzionalità smart intuitive e all'avanguardia.

Il design slim di questa TV LG QNED lo rende estremamente elegante, capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Il sistema operativo webOS 24, aggiornabile per i prossimi 5 anni, assicura accesso a un'ampia gamma di app di streaming e funzionalità smart sempre al passo con i tempi. La tecnologia AI Picture Pro analizza e ottimizza le immagini in tempo reale, garantendo una qualità visiva superiore indipendentemente dal contenuto visualizzato.

Con un prezzo di soli 899,00€, la Smart TV LG QNED 65QNED85T6C da 65'' rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera portare nella propria casa il meglio della tecnologia di visualizzazione. La combinazione di prestazioni all'avanguardia, qualità dell'immagine superiore e funzionalità smart avanzate rende questa Smart TV un investimento eccezionale per il futuro dell'intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon