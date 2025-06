Se state cercando una smart TV all’avanguardia con un prezzo davvero competitivo, la LG QNED Serie 85 50QNED85T6C è un’offerta da non lasciarsi scappare. Amazon la propone a soli 499€, un prezzo mai visto prima per un televisore 4K da 50 pollici dotato di ben 4 porte HDMI 2.1, ideale per chi vuole connettere più dispositivi ad alta velocità. Questa TV si distingue per la tecnologia QNED, che unisce Quantum Dot e NanoCell per garantire colori più intensi e fedeli rispetto ai tradizionali LED.

LG QNED Serie 85 50QNED85T6C, chi dovrebbe acquistarla?

Al cuore di questa smart TV c’è il processore α8 AI, capace di ottimizzare immagini e suoni in modo intelligente a seconda del contenuto che state guardando. Grazie all’Advanced Local Dimming, la retroilluminazione viene gestita con precisione, migliorando il contrasto e facendo emergere ogni dettaglio nelle scene più scure o luminose. Il design slim e raffinato permette di inserire questo televisore in qualsiasi ambiente senza appesantirlo, valorizzandolo con un tocco di eleganza minimale.

Per gli appassionati di gaming, questo modello è eccellente: supporta gameplay in 4K a 120Hz con VRR e FreeSync, garantendo un’esperienza fluida e reattiva. Le 4 porte HDMI 2.1 permettono di collegare contemporaneamente console, PC e altri dispositivi senza dover mai scollegare nulla, un plus che rende questa TV perfetta anche per chi ha più apparecchi di ultima generazione. Il sistema operativo webOS 24 con ThinQ AI offre inoltre un vasto catalogo di app di streaming e un’interazione vocale intuitiva.

Infine, l’esperienza d’uso viene semplificata dall’esclusivo telecomando puntatore di LG, che permette di navigare nel menu con un semplice movimento del polso, rendendo tutto più immediato e comodo. Inoltre, il programma Re:New garantisce ben quattro aggiornamenti software nei prossimi cinque anni, mantenendo il vostro televisore sempre aggiornato e performante nel tempo. Se desiderate una TV completa, tecnologicamente avanzata e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa offerta da Amazon merita tutta la vostra attenzione.

Vedi offerta su Amazon