L'idrogeno verde fa funzionare una turbina al 100%, è la prima volta

Il consorzio Hyflexpower ha condotto con successo il primo test operativo al mondo di una turbina a gas alimentata al 100% con idrogeno rinnovabile. Questo progetto prevede la produzione e lo stoccaggio di idrogeno mediante l'utilizzo di una turbina a gas presso l'impianto di Smurfit Kappa, un'azienda specializzata in imballaggi di carta situata a Saillat-sur-Vienne, in Francia.

Il consorzio Hyflexpower è composto da importanti entità, tra cui l'azienda tedesca Siemens Energy, il gigante dell'energia francese Engie, il produttore britannico di turbine a gas Centrax, la società di consulenza francese Arttic, il Centro aerospaziale tedesco (DLR) e quattro università europee.

Come funziona l'impianto? L'idrogeno viene prodotto localmente mediante un elettrolizzatore da 1 MW e successivamente immagazzinato in un serbatoio da 1 tonnellata per alimentare una turbina a gas industriale Siemens Energy SGT-400 alimentata ad idrogeno. La realizzazione del sistema è statp un lavoro sinergico tra più società. Siemens Energy ha fornito l'elettrolizzatore per la produzione di idrogeno e ha sviluppato la turbina a gas a idrogeno. Engie si è occupata della produzione, dello stoccaggio e della fornitura di idrogeno per il dimostratore, mentre Centrax ha adattato il pacchetto tecnologico per garantire il sicuro funzionamento del combustibile a idrogeno.

Il progetto ha anche beneficiato dei contributi del Centro aerospaziale tedesco (DLR) e delle università di Lund, Duisburg-Essen e dell'University College di Londra, che hanno contribuito allo sviluppo della tecnologia delle turbine a idrogeno. Arttic ha fornito supporto nella gestione operativa del progetto, mentre il Politecnico nazionale di Atene ha condotto un'analisi economica, ambientale e sociale del concetto.