Like a Dragon Yakuza: di cosa parla, dove vederla, quanto costa l'abbonamento?

La nuova serie televisiva Like a Dragon: Yakuza è stata annunciata completamente a sorpresa, portando con sé un'onda di anticipazione e curiosità. Basata sull'omonimo videogioco, la serie promette di offrire un'esperienza avvincente, rivelando anche in formato seriale mondo complesso e affascinante di crimine organizzato giapponese. Se volete saperne di più siete posto giusto, dato che in questo articolo vi spiegheremo di cosa parlerà, quando uscirà e dove potrete vederla. Buona lettura!

Like a Dragon: Yakuza, di cosa parla?

Like a Dragon: Yakuza seguirà fedelmente la trama dei primi due giochi della serie, narrando la storia di Kazuma Kiryu, un membro della Yakuza che cerca di lasciare la vita criminale alle spalle per costruirsi una nuova esistenza. Tuttavia, il passato oscuro di Kiryu continua a perseguitarlo, trascinandolo nuovamente nel mondo della malavita giapponese. La serie esplora temi di lealtà, redenzione e il costo personale della vita nel crimine organizzato. Ambientata nella vibrante e pericolosa città di Kamurocho, la trama si sviluppa attraverso intrighi, tradimenti e scontri violenti, mantenendo gli spettatori costantemente sul filo del rasoio.

Al momento non è ancora stato pubblicato un trailer ufficiale, ma arriverà sicuramente nel corso dei prossimi mesi.

Like a Dragon: Yakuza, chi è il protagonista?

Il protagonista della serie è Kazuma Kiryu, interpretato dall'attore giapponese Masataka Kubota. Kiryu è un personaggio complesso e carismatico, noto per il suo forte senso di giustizia e lealtà, nonostante sia immerso nel mondo della criminalità organizzata. Dopo aver scontato una lunga pena in prigione per un crimine che non ha commesso, Kiryu si trova a navigare in un paesaggio criminale trasformato, affrontando pericoli e sfide per proteggere coloro che gli sono cari.

Like a Dragon: Yakuza, quando esce?

Like a Dragon: Yakuza sarà disponibile esclusivamente su Amazon Prime Video e verrà rilasciata in due parti il 25 ottobre e il 1 novembre 2024. Gli spettatori avranno la possibilità di immergersi nella prima stagione, che ripercorre gli eventi dei primi due giochi, garantendo una narrativa coesa e coinvolgente.

Like a Dragon: Yakuza, dove vederla?

Like a Dragon: Yakuza, sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Se siete già abbonati al servizio Prime, potrete accedere alla piattaforma di streaming con le vostre credenziali Amazon (vi ricordiamo che potete usufruire di Prime Video tramite il web, le app per iOS, Android e Windows, e su smart TV).

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, la sua uscita rappresenterà il momento ideale per farlo, in quanto potrete godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Durante questo arco di tempo avrete accesso non solo a Prime Video, ma anche a tutti gli altri vantaggi dell'abbonamento, tra cui la consegna rapida e gratuita di tutti gli ordini Amazon, l'accesso a piattaforme come Amazon Music, Amazon Luna Gaming e Amazon Prime Reading.

Quanto costa l'abbonamento ad Amazon Prime Video?

Attualmente Amazon Prime Video è incluso nell'abbonamento di Amazon Prime, il quale ha un costo mensile di soli 4,99€ o annuale di 49,99€. Tuttavia, a partire dal 9 aprile 2024, sono state introdotte alcune modifiche ai piani di abbonamento in Italia sia per i nuovi abbonati sia per coloro che sono già clienti.

Piano Standard con pubblicità : nel piano standard, i contenuti includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari.

: nel piano standard, i contenuti includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Piano senza pubblicità: se preferite guardare i contenuti senza alcuna pubblicità, potrete optare per il piano senza pubblicità. In questo caso, il costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento base sarà di 1,99€ al mese. Questo vi permetterà di godervi i film e le serie TV senza interruzioni pubblicitarie.

Sta a voi, dunque, decidere per quale piano optare anche se siete già abbonati ad Amazon Prime, ma in ogni caso rimane valida la prova gratuita di 30 giorni se non siete ancora clienti.