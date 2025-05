OFFERTA IMPERDIBILE: 3i P10 Ultra con uno SCONTO di 200€!

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti all'avanguardia, capace di garantire una pulizia profonda e automatizzata, l'offerta disponibile su Amazon per il 3i P10 Ultra merita la vostra attenzione. Attualmente potete acquistarlo a soli 799,99€, grazie a uno sconto immediato di 200€ rispetto al prezzo consigliato di 999,99€, attivando semplicemente il coupon presente sulla pagina del prodotto. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori robot aspirapolvere per ulteirori consigli.

3i P10 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

3i P10 Ultra è la scelta perfetta per chi desidera eliminare ogni incombenza legata alla pulizia quotidiana, senza rinunciare a risultati impeccabili. Grazie alla potenza di aspirazione da 18.000 Pa, superiore a quella di molti concorrenti diretti, è in grado di rimuovere senza sforzo sia la polvere più fine che i detriti più voluminosi, adattandosi automaticamente a pavimenti duri e tappeti.

Uno degli elementi distintivi è il mocio estensibile UltraReach, capace di raggiungere bordi e angoli solitamente trascurati, grazie alle sue testine rotanti che operano a 220 giri al minuto. La presenza della stazione di base multifunzione semplifica ulteriormente la manutenzione: il robot si occupa in autonomia dello svuotamento del contenitore, del lavaggio e dell'asciugatura del mocio, nonché del riempimento dell'acqua, assicurando fino a 70 giorni di funzionamento senza interventi manuali.

La navigazione è supportata da una mappatura 3D con LiDAR e da una fotocamera potenziata da intelligenza artificiale, che consente di evitare ostacoli con estrema precisione. Con la funzione DirtScan AI, il dispositivo riconosce automaticamente oltre 100 oggetti e tipi di sporco, adattando il proprio comportamento per offrire la miglior pulizia possibile in ogni situazione.

Completano il pacchetto la piena compatibilità con Alexa e Google Assistant, il supporto Wi-Fi dual band (2.4G/5G) e un'app mobile ricca di opzioni per la programmazione e la personalizzazione. Disponibile ora a 799,99€, 3i P10 Ultra rappresenta un acquisto altamente consigliato per chi cerca una soluzione completa, intelligente e autonoma per la gestione delle pulizie domestiche.

