L’Indonesia pensa a una valuta digitale nazionale per combattere le criptovalute

Bank Indonesia ha preso in considerazione una valuta digitale della banca centrale, o CBDC, dall’inizio di quest’anno. “Una CBDC sarebbe uno degli strumenti per combattere le criptovalute”, ha dichiarato Agung martedì. “Partiamo dal presupposto che le persone troverebbero la CBDC più credibile della crittografia. La diffidenza della banca centrale nei confronti delle risorse crittografiche potrebbe aggiungersi al dilemma di milioni di indonesiani che investono in esse. CBDC farebbe parte di uno sforzo per affrontare l’uso della crittografia nelle transazioni finanziarie”.

Nel frattempo, il governo indonesiano sta portando avanti i piani per creare uno scambio crittografico dedicato entro quest’anno. Ben 7,4 milioni di indonesiani hanno investito in cripto-attività a partire da luglio, raddoppiando i numeri rispetto allo scorso anno, mentre il valore delle transazioni è salito a 478,5 trilioni di rupie ($ 33 miliardi), secondo il ministero del commercio.

I governi di tutti i Paesi stanno lavorando attivamente alle normative crittografiche. Come riportato in precedenza, il governo indiano sta anche considerando di lanciare la sua CBDC e regolamentare tutte le altre criptovalute il prossimo anno.