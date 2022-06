Approdare in un mercato del lavoro come quello attuale, in mezzo a un panorama così incerto e mutevole, è una grande sfida per i neolaureati. Per guidare i talenti più giovani nei loro primi passi professionali vi riportiamo una ricerca di LinkedIn.

LinkedIn ha pubblicato il First Job Barometer 2022, che analizza i settori e le aree in cui si è registrato il maggior numero di assunzioni di candidati entry level nel corso del 2021.

La piattaforma ha tracciato un quadro delle posizioni lavorative più richieste dal mercato con l’obiettivo di aiutare i neolaureati a trovare opportunità di lavoro e sviluppare la propria carriera.

Secondo LinkedIn infatti si stima che nel 2025 i membri della Generazione Z rappresenteranno il 27% del talento del social network.

Barometro dell’Occupazione 2022 di LinkedIn

Nella classifica di LinkedIn dei dieci profili che nel 2021 hanno registrato il maggior numero complessivo di assunzioni di candidati, al primo posto si posiziona l’addetto alle vendite, seguito dall’ingegnere software e dall’impiegato amministrativo.

Al quarto e quinto posto troviamo i ruoli di designer grafico e project manager, seguiti da farmacista e magazziniere. A chiudere la classifica le figure di cameriere, receptionist e account manager.

Città dove è più facile trovare lavoro

Tra le prime tre province più attive come assunzioni di giovani troviamo Milano, Roma e Napoli, seguite da Bologna e Firenze. Sesta in classifica Bergamo seguita da Torino, Padova e Genova. In ultima posizione infine c’è Palermo.

Possiamo infine notare con molto piacere che dall’analisi 2022 di LinkedIn che il settore tech segna il maggior numero di assunzioni di candidati entry level, insieme ai servizi di Information Technology.

Si può concludere affermando che oggigiorno l’istruzione è importante quanto le competenze trasversali, ma una delle skill che ci permettiamo di consigliarvi è l’intelligenza emotiva, ovvero la capacità di comprendere e gestire le tue emozioni.

Ricordati che durante una selezione, un colloquio, hai pur sempre di fronte delle persone come te, con i loro problemi e le loro difficoltà.