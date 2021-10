L’NFT fa decollare le venite annuali di arte contemporanea: raggiunta la cifra record di 3,67 miliardi di dollari

Il mercato dell’arte contemporanea ha raggiunto il massimo storico nelle vendite annuali sulla scia dell’esplosione del mercato NFT. Secondo un recente rapporto di Artprice, il mercato è rimbalzato da un anno in calo e ha visto un massimo storico nelle vendite nell’ultimo anno di circa 3,67 miliardi di dollari. Il rapporto suggerisce che l’arrivo di NFT nel mainstream, insieme ai prezzi sbalorditivi che alcuni portano, abbia contribuito a raggiungere tali numeri da record.

Secondo il CEO di Artprice, Thierry Ehrmann, “i banditori d’asta hanno rapidamente adottato un approccio più online. La fotografia e le stampe hanno avuto particolare successo in questo nuovo ambiente online e nel 2021 abbiamo visto il sensazionale arrivo di opere completamente smaterializzate, le famose NFT”. Lo studio rileva che gli NFT hanno rappresentato circa il 33% di tutte le vendite online nell’ultimo anno.

L’arte digitale rappresenta solo il 2% del mercato dell’arte mondiale, anche ci sono state alcune vendite individuali che fanno sembrare quel numero un po’ più alto. Beeple, ad esempio, ha fissato un livello elevato per le vendite di opere d’arte NFT dopo aver messo all’asta un pezzo chiamato “Everydays: The First 5,000 Days”, per 69,3 milioni di dollari. Il prezzo è il terzo più alto mai pagato per un’opera di un artista vivente. L’asta è stata ospitata presso la Christie’s Auction House e ha visto più di 20 milioni di persone accedere alla vendita.

Per fare un confronto, l’artista contemporaneo di maggior successo è il compianto Jean-Michel Basquiat, la cui opera ha iniziato a guadagnare consensi dopo la sua prematura scomparsa nel 1988. L’arte di Basquiat è stata venduta per oltre 93 milioni di dollari nell’ultimo anno. Beeple è secondo. Al terzo posto nella lista c’è Chen Danqing, un artista cinese di 68 anni specializzato in dipinti ad olio.