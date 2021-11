Lo Zimbabwe potrebbe presto adottare criptovaluta come moneta a corso legale

L’ultimo aggiornamento delle autorità dello Zimbabwe ha confermato che il governo è in consultazione con il mercato privato per adottare legalmente servizi di pagamento crittografici. Secondo le notizie locali, l’esclusivo Computer Society of Zimbabwe information communication technologies Summit ha visto il segretario permanente e capo dell’unità tecnologica di e-government nell’ufficio del presidente, Charles Wekwete, accertare che le autorità stanno discutendo con il settore privato su come implementare i pagamenti crittografici nell’uso di routine.

Tuttavia, ha anche notato gli svantaggi della sfera decentralizzata, tra cui il movimento transfrontaliero non registrato, l’esternalizzazione dei fondi, il riciclaggio di denaro e il flusso illecito di fondi per finanziare ulteriormente attività illegali o criminali. Wekwete ha dichiarato che le autorità stanno lavorando per ritagliarsi politiche per proteggere i consumatori e facilitare un futuro migliore della finanza per la nazione.

“I governi stanno ancora cercando di capire e cercando correttamente di creare politiche per gestire le criptovalute. Nel nostro caso, inizialmente, stavamo cercando di capire le loro implicazioni perché sono un allontanamento fondamentale dagli strumenti finanziari precedentemente noti e ci sono molti timori sulla circolazione transfrontaliera di fondi, il riciclaggio di denaro, l’esternalizzazione dei fondi e il flusso illecito di fondi per finanziare questioni illecite… Così il governo ha messo in atto un meccanismo per cercare di raccogliere opinioni da vari settori della società al fine di formulare eventualmente politiche. Ci sono state dichiarazioni da parte del Ministro delle Finanze e della Reserve Bank dello Zimbabwe e della sua area così complessa. Prima o poi il governo farà dichiarazioni ma non ci siamo ancora arrivati, il processo consultivo è già in corso”, ha detto Wekwete.