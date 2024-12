L'offerta di Natale di Very Mobile a soli 5,99€ è davvero imperdibile!

Se stai cercando una tariffa conveniente e completa per il tuo smartphone, l’offerta Click here " target="_blank" rel="noopener">Very Mobile a 5,99€ al mese potrebbe essere la scelta ideale. Con ben 150 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, questa proposta ti consente di rimanere sempre connesso senza preoccuparti dei consumi. La navigazione in 5G garantisce velocità e stabilità, a patto di avere un dispositivo compatibile e di essere in una zona coperta dalla rete. In più, attivare la SIM è semplicissimo: puoi farlo comodamente online o in uno dei 3.000 negozi Very in tutta Italia.

Attiva la promozione!

Pixabay

Nessun costo extra, nessuna sorpresa

Uno dei punti di forza di Very Mobile è la totale trasparenza. Non ci sono costi nascosti, né sorprese inaspettate: se esaurisci i tuoi giga, la navigazione viene bloccata, evitando consumi indesiderati. Puoi rinnovare l’offerta in pochi istanti tramite l’app Very e scegliere di attivare la ricarica automatica per non doverci pensare più. Inoltre, i servizi a pagamento indesiderati sono bloccati di default, mentre hotspot e SMS bancari sono inclusi senza costi aggiuntivi. In Europa hai a disposizione 7,6 GB da utilizzare come parte del tuo piano, senza alcun sovrapprezzo.

Attiva la promozione!

Con una copertura del 99,7% in 4G e del 97% in 5G, la rete Very ti accompagna ovunque, garantendo connessioni affidabili e veloci. Non solo: questa offerta non prevede vincoli contrattuali, penali o costi per il cambio piano, permettendoti di adattare la tua tariffa alle tue esigenze in qualsiasi momento. Se cerchi semplicità, convenienza e tecnologia all’avanguardia, Click here " target="_blank" rel="noopener">Very Mobile a 5,99€ al mese è davvero “very” imbattibile!