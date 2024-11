Logitech G G502 HERO a un prezzo SHOCK per giocare come un pro! (-40€)

Vuoi giocare come un pro? Il Logitech G G502 HERO è uno dei mouse da gaming più apprezzati per le sue prestazioni elevate, è attualmente in offerta su Amazon a soli 39,90€, rispetto al suo prezzo originale di 92,99€. È la scelta perfetta per i giocatori che cercano il massimo controllo e precisione nel loro gioco.

Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G502 HERO è perfettamente adatto agli appassionati di gaming che cercano un mouse in grado di offrire prestazioni elevate e una personalizzazione approfondita. Grazie al suo sensore HERO che arriva a 25.600 DPI, questo mouse garantisce una precisione di tracciamento senza precedenti, ideale per chi predilige giochi in cui i riflessi rapidi e la mira precisa sono fondamentali. La possibilità di programmare fino a undici pulsanti e la regolazione del peso offrono inoltre un livello di personalizzazione tale da soddisfare le esigenze specifiche di ogni giocatore, consentendo di conformare il dispositivo esattamente al proprio stile di gioco.

Non solo per giocatori hardcore, ma anche per chi lavora in ambiti in cui la precisione del movimento e la rapidità di risposta sono cruciali, come nel design grafico o nell'editing video, il Logitech G G502 HERO rappresenta una scelta eccellente. Il sistema di illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile aggiunge un tocco di estetica personalizzabile, permettendo di sincronizzare il mouse con altri dispositivi o secondo i propri gusti.

Il mouse da gaming Logitech G G502 HERO è un mouse da gioco ad alte prestazioni che vanta un sensore HERO con precisione fino a 25.600 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione, offrendo un tracciamento di qualità superiore. Con 11 pulsanti programmabili e rotella di scorrimento ultraveloce in doppia modalità, questo mouse è completamente personalizzabile per adattarsi a ogni stile di gioco.

Al momento disponibile a 39,99€, rispetto al prezzo originale di 92,99€, il Logitech G G502 HERO offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per i giocatori che cercano precisione, personalizzazione e prestazioni. Con il suo sensore avanzato, design personalizzabile e illuminazione RGB, è la scelta ideale per elevare l'esperienza di gioco su PC o Mac.

Vedi offerta su Amazon