Il 43% di sconto vi sembra troppo? Su queste Logitech potete risparmiare un altro 15%

Se cercate cuffie gaming wireless dalla comodità impareggiabile grazie al loro design leggero, pesando solamente 165 grammi, le Logitech G435 LIGHTSPEED sono perfette da questo punto di vista e non solo. Anche la qualità audio è ottimale, permettendovi di giocare, parlare con gli amici e ascoltare musica in modo dettagliato. Arriviamo al prezzo: Amazon le sta proponendo con un incredibile 43% di sconto. Come se non bastasse, si può applicare anche un coupon del 15%, facendo scendere ancora di più il prezzo sotto gli attuali 49,99€.

N.B: ricordatevi di inserire il coupon per ricevere lo sconto extra del 15% a carrello.

Logitech G435 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarle?

Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono raccomandate per i gamer appassionati e per coloro che desiderano un'esperienza audio di alta qualità senza l'intralcio dei cavi. Grazie alla loro doppia connettività, sia wireless che Bluetooth, si adattano perfettamente a chi ama giocare sia su PC che su console come la PlayStation, ma anche a chi non vuole perdere chiamate o musica dal proprio smartphone.

Il peso leggero di soli 165 grammi rende queste cuffie ideali per sessioni di gioco prolungate, senza provocare affaticamento o disagio, soddisfacendo così le esigenze di comfort per gli utenti di tutte le età. Per gli amanti del suono di qualità, le cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED non deludono, offrendo un audio ad alta fedeltà con driver da 40 mm e compatibilità con Dolby Atmos per un'immersione sonora profonda.

Chi cerca non solo prestazioni ma anche sostenibilità troverà in questo prodotto un valido alleato, grazie all'utilizzo di plastica riciclata e imballaggi provenienti da foreste certificate FSC. Inoltre, con una batteria che dura fino a 18 ore, gli utenti possono godere di un intrattenimento ininterrotto, rendendole una soluzione perfetta per chi desidera libertà d'uso e autonomia.

Vedi offerta su Amazon